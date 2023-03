Koh-Lanta : le feu sacré - cette nouvelle règle provoque la colère des internautes

Hier soir, le quatrième épisode de «Koh-Lanta : le feu sacré» s’est attiré les foudres des téléspectateurs. La raison ? Ces derniers ont pointé du doigt la recomposition des équipes jaune et rouge.

Ce mardi 14 mars, le quatrième épisode de «Koh-Lanta : le feu sacré» a été diffusé sur TF1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’émission s’est attiré la colère des internautes.

Le nouvel épisode a démarré sous les chapeaux de roues avec l’épreuve de confort qui s’est révélée être éliminatoire. La première épreuve de la soirée consistait à allumer un feu avec une pierre et du combustible. Le but ? Brûler le plus rapidement possible la corde qui retenait une noix de coco.

Une nouvelle règle de l’émission provoque la colère des internautes

Alors que l’équipe jaune a réussi à s’en sortir haut la main, Élodie (équipe rouge) n’a pas bénéficié de la même chance que ses adversaires. En effet, la jeune femme est arrivée dernière à l’épreuve.

Outre l’élimination de la candidate, une deuxième surprise a provoqué une onde de choc parmi les aventuriers lorsque Denis Brogniart a demandé au gagnant de l’épreuve (Gilles) de faire un choix impossible : choisir un candidat pour recomposer deux nouvelles équipes. C'est finalement Rudy qui a eu la lourde tâche de constituer les équipes, redéfinissant au passage les enjeux de l'aventure.

Vous l’aurez compris, les Rouges et les Jaunes ont été entièrement mélangés, au grand dam des internautes. Ces derniers n’ont pas hésité à faire part de leur colère sur le réseau social Twitter.

J’avais réussi à me mettre dans le mood #KohLanta ce soir et ils m’ont rappelé qu’ils re changeaient les équipes … et ça m’a tout cassé c’est tellement naze sérieux — Franck - GeekEtc (@Frk_C) March 14, 2023

Dégoûtée pour la recomposition, j'aimais bien les équipes et surtout la jaune moi ??? #KohLanta — Coralie Delporte (@DelporteCoralie) March 14, 2023

Cette nouvelle façon de composer les équipes n'a aucun intérêt... autre que de forcer une forme d'équilibre... mais le gagnant n'a même pas de vrai privilège, c'est ridicule #KohLanta pic.twitter.com/mHs0fhO6lB — MaximYT (@MaximSOA) March 14, 2023 Vous allez être le chef de votre prochaine tribu. Mais vous n’allez pas composer votre tribu. Mais vous pouvez choisir de changer de tribu. Mais vous ne serez pas chef de votre tribu. #KohLanta #KohLantaLeFeuSacre pic.twitter.com/BASNZr6Nb2 — Chère Gemme, (@cheregemme) March 14, 2023