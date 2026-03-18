49,4% d'avis négatifs : voici le parc d'attractions “le plus décevant au monde”, et il est en Europe

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L'entrée du parc Alton Towers

On parle souvent des meilleurs parcs d’attractions dans le monde, mais quels sont ceux à éviter ? Une étude a dévoilé le parc “le plus décevant au monde”, et il est en Europe.

Les parcs d’attractions sont des endroits rêvés pour petits et grands. Les visiteurs aiment s’y rendre pour se changer les idées et faire le plein de sensations fortes. Certains parcs sont renommés et conquièrent le coeur des visiteurs, comme le Parc Astérix, élu pour la quatrième fois consécutive meilleur parc d’attractions de France. C’est également le cas d’Europa-Park, qui a élargi sa clientèle grâce au parc aquatique Rulantica.

Cependant, d’autres ne font pas l’unanimité. Une étude menée par Radical Storage, un service de consignes à bagages, a dévoilé quels étaient les pires monuments, musées et parcs d’attractions au monde. Pour cela, les chercheurs ont analysé les commentaires négatifs des visiteurs. Près de 100 000 avis ont été analysés sur 200 attractions touristiques populaires.

Le parc d'attractions Alton TowersCrédit photo : @altontowers / Instagram

49,4% d’avis négatifs

Selon l’étude rapportée par Le Figaro, le “parc le plus décevant au monde” se trouve en Europe, tout près de la France. En effet, il s’agit d’Alton Towers, situé en Angleterre, entre Manchester et Birmingham. Avec ses 40 attractions pour petits et grands et ses 10 zones thématiques, Alton Towers est le plus grand parc d’attractions du Royaume-Uni.

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Le parc d'attractions Alton TowersCrédit photo : @altontowers / Instagram

Bien qu’il attire chaque année près de 2 millions de visiteurs, ce parc d’attractions est au coeur des critiques. Selon l’étude, 49,4% des avis dénoncent une expérience négative. Les visiteurs regrettent un mauvais rapport qualité-prix et affirment que des informations trompeuses sont données sur les billets d’entrée. Si une journée est proposée à 37 euros, elle ne donne accès qu'à trois des dix zones du parc. Ainsi, si l’on veut visiter tout le parc, il faut payer des suppléments hors de prix. En plus de cela, les restaurants du parc seraient excessivement chers.

Des attractions à fuir

Dans le top 10 des pires sites touristiques à visiter, 8 se trouvent en Europe. On retrouve par exemple les thermes Széchenyi à Budapest, le marché Time Out à Lisbonne ou encore la Fontaine de Trévi à Rome, jugés surfréquentés. En troisième position, on retrouve également le Siam Park, à Tenerife, qui ne plaît pas aux visiteurs à cause de “l’impolitesse du personnel et les problèmes d’accessibilité”.

Si vous avez envie de vous évader en passant une journée dans un parc d’attractions, vous savez désormais lequel vous devez éviter.

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Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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