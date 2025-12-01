Voici le meilleur parc d'attractions de France, élu pour la quatrième fois consécutive

Quel est le meilleur parc d’attractions de France ? Pour le savoir, des fans et des experts ont dressé un classement et ont remis des récompenses aux parcs sélectionnés. Réponses.

Il existe de nombreux parcs d’attractions en France, mais lequel est le meilleur du pays ? Pour le savoir, les Parcs Fans Awards ont dressé un classement des meilleurs parcs d’attractions de France. Depuis 2022, cette organisation remet plusieurs prix, décernés par le vote de plusieurs milliers de fans en ligne et un jury d’influenceurs spécialisés.

Cette année, le meilleur parc d’attractions de France est le Parc Astérix. Déjà récompensé l’année dernière, il s’agit de la quatrième fois consécutive que le parc reçoit cette distinction.

Crédit photo : Parc Astérix / Facebook

Le meilleur parc d’attractions de France

Si le Parc Astérix est le meilleur parc d’attractions de France, il y a plusieurs raisons à cela. Selon TF1 Info, les visiteurs saluent les montagnes russes variées et saisissantes, l’ambiance typique du village gaulois et les souvenirs qui rappellent l’enfance. En plus de cela, le parc propose de nombreuses attractions pour petits et grands.

Crédit photo : Parc Astérix / Facebook

Le Parc Astérix a reçu cette distinction, mais ce n’est pas tout. “Toutatis” a également été élue “meilleure montagne russe de France” selon les fans, et les “Quais de Lutèce” sont toujours le meilleur hôtel du pays. Selon Le Figaro, l’événement pour Halloween “Peur sur le Parc” est quant à lui la meilleure animation saisonnière.

De nombreux parcs récompensés

En plus de récompenser le Parc Astérix, d’autres établissements ont eu des distinctions. C’est le cas de Nigloland, un petit parc dans l’Aube, qui a reçu pour la quatrième fois consécutive le prix du meilleur parc d’attractions de France recevant moins d’un million de visiteurs.

L’Aquascope, le parc aquatique du Futurscope, a été élu meilleur de sa catégorie. L’attraction “Mission Bermudes”, au Futuroscope, a quant à elle été élue meilleure de France. Le petit parc de Fraispertuis-City, dans les Vosges, s’est glissé à la première place des plus petits parcs, qui accueillent moins de 300 000 visiteurs chaque année. Enfin, Disneyland Paris a été récompensé pour son spectacle nocturne “Disney Tales of Magic”, lancé en janvier 2025.