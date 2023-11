Les 5 meilleurs films et séries à regarder en famille sur Prime Video

Aujourd’hui, on vous dévoile les meilleurs films et séries à regarder en famille sur Prime Video.

Ce n’est un secret pour personne : l’hiver est la saison idéale pour regarder des films en famille. Cela tombe bien, le catalogue de la plateforme Prime Video regorge de programmes susceptibles de plaire aux plus petits et aux plus grands. Sans plus tarder, découvrez ci-dessous notre sélection des meilleurs contenus à voir en famille. Et il y en a pour tous les goûts.

Shrek

«Shrek» est sans l’ombre d’un doute la pépite d’animation à regarder en famille. Succès critique et commercial, le film signé Dreamworks raconte l’histoire de Shrek, un ogre vert grincheux qui vit isolé dans un marais. Alors que son havre de paix se retrouve menacé, il accepte de sauver la Princesse Fiona avec l’aide de l’Âne pour récupérer l’acte de propriété de son marais des mains de Lord Farquaad. Commence alors une aventure épique et hilarante.

Les aventures de Tintin

Intemporelle, la série «Les aventures de Tintin» (1991) continue d’enchanter les petits comme les grands. Les trois saisons disponibles sur Prime Video mettent en scène les aventures les plus connues du célèbre reporter. Ce dernier est bien évidemment accompagné de Milou, du Capitaine Haddock et de Dupont et Dupond.

Les petits animaux sauvages

«Les petits animaux sauvages» est un documentaire aussi craquant qu’instructif. Présenté comme un tour du monde des bébés animaux, il nous entraîne dans des lieux merveilleux dispersés aux quatre coins de la planète : Madagascar, la Tasmanie, l’Australie ou encore l’Europe.

Crédit Photo : Prime Video

Alvin et les Chipmunks

Vous aimez les rongeurs et la musique ? Si la réponse est oui, vous allez passer un excellent moment devant «Alvin et les Chipmunks». Le pitch ? Le musicien Dave prend sous son aile trois frères écureuils dotés d’un talent vocal unique. Le trio de rongeurs devient rapidement célèbre mais tombe aussi sous l’influence d’un producteur cupide et véreux…

Mr Bean

On ne la présente plus ! Portée par l’excellent Rowan Atkinson, cette série qui nous vient d’Angleterre suit le quotidien de Mr Bean, un homme maladroit qui ne s’exprime que par borborygmes. Il doit faire face à des situations inattendues. Le hic ? Il a un certain don pour rendre compliquées certaines choses pourtant simples.

Crédit Photo : ITV