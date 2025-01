L’élection de Mister France s’est tenue ce samedi 25 janvier, dans les Hauts-de-Seine. Après une belle cérémonie, c’est Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes, qui a remporté le titre de plus bel homme de France.

Quelques mois après l’élection de Miss France, ce sont les hommes qui se sont présentés au prestigieux concours de beauté. L’élection de Mister France a eu lieu ce samedi 25 janvier au théâtre André-Malraux, à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine.

30 candidats, dont les photos officielles avaient été dévoilées quelques jours plus tôt, se sont présentés hier soir pour remporter le titre de plus bel homme de France. Pour participer, les hommes devaient avoir entre 18 et 30 ans et mesurer plus de 1,75 mètre.

“On recherche l’idéal masculin, mais pas uniquement d’un point de vue physique. Une tête bien faite sur un corps sain, en somme. Il faut que les participants soient engagés sur une cause spécifique qui leur tient à cœur”, a précisé François Deixonne, président du comité Mister France, au Parisien.

Mister France 2025 est Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes

Crédit photo : @mister_france_officiel_ / Instagram

Pendant la soirée, les candidats ont défilé dans divers tenues mais ont aussi défendu une cause qui leur tenait à coeur, comme la lutte contre le cancer, la maladie d’Alzheimer ou encore le harcèlement scolaire. Sur les 30 candidats, 15 d’entre eux ont pu poursuivre la compétition pour faire partie des finalistes. Ils ont ensuite été soumis aux votes du jury composé de la plongeuse olympique Naïs Gillet, le vidéaste Sam Zirah, le journaliste Damien Canivez, les animatrices Sandrine Arcizet et Elodie Ageron, la circassienne Nathalie Gruss et le chanteur Gautier Marquis.

Après plusieurs heures de défilé, c’est finalement Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes, qui a été élu Mister France 2025.

Mathieu Bedini est originaire de Sallanches, en Haute-Savoie. Âgé de 24 ans, il est agent immobilier et plusieurs passions : la musculation, la randonnée, le running et la natation. S'il a convaincu le jury ce soir, c'est pour son physique, son élocution, sa prestance, mais aussi ses valeurs, puisque le jeune homme a prononcé un discours engagé sur l'importance de l'éco-responsabilité. Félicitations !