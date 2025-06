Voici la raison pour laquelle vous ne verrez jamais de requins blancs dans un aquarium

Dès que vous vous rendez dans un aquarium, vous rêvez d’une chose : voir de vos propres yeux un requin blanc ? Cela n’arrivera pas. Et voici pourquoi.

Les aquariums sont les lieux parfaits pour découvrir des espèces que l’on ne connaît pas et qui nous fascinent : poissons originaux, dauphins, orques, tortues, raies, requins… Bref, il y en a pour tous les goûts et les passionnés !

Pourtant, il y a un mastodonte, ou plutôt, un prédateur, que vous ne pourrez jamais voir dans un aquarium… Son nom ? Le fameux grand requin blanc.



Crédit photo : iStock

Le plus grand prédateur du monde

Pour rappel, cette espèce de requin est l'un des prédateurs les plus puissants de l'océan. Ce qui le différencie ? Sa taille massive, ses dents ciselées et pointues et sa rapidité. Aussi, il mange de tout et peut donc faire une simple bouchée d’un humain. Mais alors, pourquoi cette espèce ne se trouve jamais en aquarium ? Ce n’est pas à cause de sa force, mais plutôt de son organisme.

En réalité, le grand requin ne résiste pas à la vie en captivité. La raison ? Il a besoin de se nourrir de proies vivantes en grande quantité. Et ce n’est pas tout : il a aussi besoin d’espace pour nager afin que l'eau puisse passer par ses branchies et ainsi lui permettre de s'oxygéner.

Crédit : Istock

Un prédateur qui ne peut pas vivre en captivité

Alors qu’il mesure généralement pas moins de six mètres de long, il lui faudrait un aquarium XXL pour survivre. En clair : pour sa survie, il faut qu’il puisse se déplacer rapidement. Aussi, sa vie en captivité peut altérer sa perception sensorielle qui lui permet de détecter les mouvements et les changements subtils du milieu marin. De quoi le perturber.

Selon le site IFL Science, la dernière tentative de maintien d'un grand requin blanc en captivité a eu lieu à l'aquarium Churaumi d'Okinawa au Japon en 2016. L’animal est décédé au bout de trois jours.