Événement : AC/DC sera en concert exceptionnel au Stade de France le 9 août 2025

Voici une nouvelle qui va ravir les fans de rock : le groupe mythique AC/DC sera de retour en France en août prochain, pour un concert au Stade de France qui s’annonce inoubliable.

AC/DC, le groupe de hard rock légendaire, fait son grand retour en France. Afin de célébrer ses 50 ans de carrière, le groupe organise une tournée européenne nommée “Power Up”, en référence à son dernier album studio sorti en 2020. Tout au long de sa carrière, AC/DC a vendu plus de 200 millions d’albums à travers le monde dont “Back in Black”, l’un des disques les plus vendus de tous les temps à plus de 50 millions d’exemplaires.

Crédit photo : @acdc / Instagram

Après une longue absence en Europe pendant huit ans, AC/DC a fait son grand retour en France le 13 août 2024 lors d’un concert à l’Hippodrome Paris Longchamp. Mais cette année, c’est au Stade de France que le groupe compte enflammer la foule.

AC/DC au Stade de France

Selon un communiqué publié le 3 février par la maison de disque Sony Music et rapporté par Le Figaro, AC/DC se produira au Stade de France le 9 août 2025. Tous les membres du groupe seront présents puisque l’on retrouvera Brian Johnson au chant, Angus Young à la guitare solo, Stevie Young à la guitare rythmique, Matt Laug à la batterie et Chris Chaney à la basse.

Crédit photo : @acdc / Instagram

“Cet été, AC/DC va donc se produire sur douze dates dans dix pays du vieux continent. Les billets pour le concert de Paris seront disponibles à partir du lundi 10 février 2025 à 10h”, précise le communiqué.

Si vous êtes intéressé par ce spectacle, il faudra être au rendez-vous le 10 février prochain à 10 heures sur les sites suivants : acdc.com, gdp.fr, ticketmaster.fr et fnac.com. Si aucun tarif n’a été annoncé pour le moment, il faudra faire vite pour acheter son ticket d’entrée puisque lors de la dernière tournée, toutes les places se sont écoulées en seulement quelques heures. Si vous manquez le rendez-vous, AC/DC a également prévu une série de concerts partout en Europe comme à Prague, Berlin, Madrid, Oslo, Varsovie et Tallinn.