«Du gros foutage de gueule» : 900 € la place pour le concert de Céline Dion, les fans furieux face aux prix exorbitants

C’est une grosse désillusion pour les fans de Céline Dion. Les chanceux qui ont pu accéder à la prévente pour acheter leurs places de concert ont été choqués de voir les prix exhorbitants des billets, allant jusqu’à 900 euros la place.

Les fans étaient surexcités : Céline Dion a récemment annoncé son grand retour sur scène. La chanteuse se produira dans une série de concerts à Paris La Défense Arena, en septembre et octobre prochains.

Crédit photo : AFP

Face à un tel événement, un système a été mis en place pour permettre aux fans de réserver leurs places. Un tirage au sort a eu lieu pour sélectionner certaines personnes qui ont pu accéder aux préventes. Alors que plus de 9 millions de fans se sont inscrits, des dizaines de milliers d’entre eux ont pu réserver leurs places à l’avance.

900 euros la place de concert

Cependant, les chanceux qui ont eu accès à la prévente ont eu une grosse désillusion au moment d’acheter leurs places. En effet, les prix des billets sont jugés trop excessifs. Au départ, les tarifs annoncés allaient de 89,50 à 298,50 euros la place, selon les différentes catégories.

Si certaines personnes ont pu obtenir leurs places à ces prix, ce n’est pas le cas de tout le monde. Certaines places ont monté jusqu’à 300, 400, 500 euros, voire jusqu’à 900 euros la place ou 1 400 euros les deux pour les tarifs les plus chers.

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Si le prix des billets a autant augmenté, c’est à cause de la tarification dynamique qui a été mise en place. Ce système consiste à ajuster le prix du billet selon la demande et plus il y a de personnes qui s’intéressent pas à la même place, plus le prix de cette place augmente. À cause de la forte demande, certains billets ont vu leur prix être multiplié par deux.

“J’irai où tu iras… mais pas jusque-là ! 1 400 euros les deux places au fond de la salle, à ce prix-là autant s’offrir un voyage. Céline Dion je t’aime… mais pas à ce tarif-là”, a indiqué le journaliste Maxime Guény sur son compte X.

“Les places sont inabordables”

Furieux, les fans ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. C’est le cas d’un internaute nommé Simon, dont la vidéo a été largement relayée sur le réseau social. On le voit réserver deux places à 211,50 euros l’unité, soit un total de 426 euros. Cependant, au moment de valider sa commande, le message suivant s’affiche : “Attention ! Les prix des billets peuvent varier en fonction de la demande. Assurez-vous de bien vérifier le prix du marché actuel lors du paiement.”

La prévente AXS pour Céline Dion est le premier exemple à ma connaissance d’un dynamic pricing aussi agressif en France. Le prix change tout seul et fait un beau x2 quand on passe à l’étape de validation du panier. C’est un scandale. pic.twitter.com/33bOAXd9Y0 — Simon M. (@s__mlst) April 7, 2026

Et en effet, en revenant sur sa commande, Simon s’est aperçu que le prix était monté à 855 euros, soit plus du double du montant initial. Malheureusement, d’autres internautes ont été victimes de ce système.

“Entre 750 et 900 euros la place… La vente My Visa et AXS ont du sang sur les mains”, “C’est désolant de voir ce genre de prix. J’en veux pas à Céline Dion qui a une très belle carrière et qui est une superbe chanteuse mais aucun concert ne devrait être aussi coûteux. La culture devient vraiment un loisir de riche”, “Clairement, les places sont inabordables, minimum 900 euros derrière tout au fond et 1 000 euros pour être tout devant, c’est hors de question, c’est du gros foutage de gueule”, ont dénoncé les fans sur les réseaux sociaux.

La tarification dynamique reste légale et est très fréquente dans la réservation de billets d’avion. Cependant, elle est rarement utilisée pour les concerts, et de tels écarts de prix entre le tarif initial et final sont du jamais vu en France.