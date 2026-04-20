Céline Dion : +900%, les hôtels sont pris d'assaut et les prix explosent pour ses concerts à Paris

L’engouement pour les concerts de Céline Dion n'en finit pas : après les places pour l'événement, ce sont maintenant les logements qui sont pris d'assaut par les fans.

C’est une nouvelle qui a créé l’événement dans le monde entier : Céline Dion va faire 10 concerts à Paris La Défense Arena du 12 septembre au 14 octobre 2026. L’engouement est tel que plus de 9 millions de personnes se sont inscrites aux préventes pour tenter d’avoir une place de concert.

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Face à une telle demande, il y a logiquement des conséquences. Les internautes qui ont réussi à accéder aux préventes ont notamment été déçus par le prix des places de concert, qui ont atteint 900 euros dans certains cas.

Une explosion du nombre de réservations

Autre conséquence de ces concerts très attendus : la réservation d’hôtels explose à Paris pour cette période. En septembre et en octobre, on remarque une hausse de 900% des réservations, selon la plateforme de gestion hôtelière SiteMinder.

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Cette hausse se remarque notamment dans les secteurs autour de la salle de concert. C’est le cas à Nanterre, où la demande est la plus forte, mais aussi dans certains arrondissements de Paris qui ont remarqué une hausse de 300% des réservations.

Les prix augmentent

En moyenne, les fans de Céline Dion ont prévu de passer 1,49 nuit sur place. Face à cette forte demande, les prix risquent également d’augmenter. Sur Airbnb, les appartements situés près de La Défense Arena atteignent en moyenne 745 euros, voire 1 300 euros pour trois ou quatre nuits.

En plus de cela, la demande risque d’être très forte pendant cette période puisque Paris va accueillir d’autres grands événements comme la Fashion Week et le Mondial de l’Auto. Si vous voulez séjourner dans la capitale à cette période, réservez votre hébergement rapidement pour ne pas avoir de mauvaise surprise.