Céline Dion va faire 10 concerts à Paris : voici comment réserver vos places

Céline Dion est enfin de retour et a annoncé qu’elle allait faire 10 concerts à Paris La Défense Arena en septembre prochain. Voici comment tenter d’avoir une place pour ces shows exceptionnels.

Au grand désespoir de ses fans, Céline Dion, âgée de 58 ans, a arrêté de se produire en concert depuis plusieurs années, touchée par une maladie rare, le syndrome de la personne raide. Cette maladie s’attaque au système nerveux central et provoque une rigidité du tronc et des membres, ainsi que des spasmes et des douleurs aiguës.

En retrait de la scène depuis 2020, Céline Dion s’apprête à faire son grand retour. En 2024, la chanteuse affirmait déjà qu’elle était prête à revenir malgré sa maladie. Ce lundi 30 mars, une vidéo a été diffusée sur France 2, annonçant que Céline Dion allait faire 10 dates à Paris La Défense Arena en septembre prochain.

Un tirage au sort

Si vous voulez obtenir des places pour ces concerts, il faudra avoir de la chance. En effet, vous devrez participer à un tirage en sort pour pouvoir accéder aux préventes, ou être très rapide le jour J. Depuis ce lundi soir, il est possible de s’inscrire sur la plateforme celinedion.com pour accéder aux préventes.

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Cependant, ce n’est pas parce que vous réussissez à vous inscrire sur ce site que vous aurez vos places pour le concert. Il faudra en effet être tiré au sort pour pouvoir accéder aux préventes. Bien que vous n’achetiez pas directement vos places, Actu précise que vous devrez vous munir de votre carte bancaire et d’une adresse de facturation pour prouver que vous n’êtes pas un robot.

Le prix des places

Les chanceux qui seront tirés au sort recevront un e-mail entre le 6 et le 9 avril, qui leur permettra d’accéder à la prévente. Chaque personne sélectionnée pour acheter six billets maximum. Pour ne pas manquer cette opportunité, pensez à vérifier vos spams. Si vous voulez vous inscrire, attention aux arnaques car de faux liens circulent déjà activement sur internet.

Si vous n’êtes pas sélectionné, vous serez placé en liste d’attente et pourrez peut-être acheter des billets lors de la vente générale qui aura lieu le 10 avril à 10 heures. Selon Le Parisien, vous pourrez également être recontacté si des billets se libèrent.

Côté tarifs, les places seront vendues entre 89,50 et 298,50 euros, sans compter les packs VIP et les offres “billets + hôtels”. Pour finir, voici les dates auxquelles Céline Dion se produira en concert :

Samedi 12 septembre 2026, à 19h30

Mercredi 16 septembre 2026, à 19h30

Samedi 19 septembre 2026, à 19h30

Mercredi 23 septembre 2026, à 19h30

Samedi 26 septembre 2026, à 19h30

Mercredi 30 septembre 2026, à 19h30

Samedi 3 octobre 2026, à 19h30

Mercredi 7 octobre 2026, à 19h30

Samedi 10 octobre 2026, à 19h30

Mercredi 14 octobre 2026, à 19h30