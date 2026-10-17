Un milliard d'euros : les bénéfices des concerts de Céline Dion supérieurs à ceux des JO de 2024

Alors que Céline Dion s’apprête à conclure sa première série de concerts à Paris, les chiffres des retombées économiques sur la capitale ont été dévoilés et auraient atteint le milliard d’euros.

Céline Dion s’apprête à achever la première série de ses concerts à Paris La Défense Arena. Depuis le 12 septembre, la star de la chanson enchaîne les représentations. Ses deux dernières dates sont prévues ce vendredi 16 et samedi 17 octobre.

Des personnes venues de toute la France et du monde entier se sont pressées pour voir Céline Dion en concert. Cet engouement a eu des répercussions économiques très positives pour la région.

Plus de 500 000 spectateurs

Dès l’annonce de la venue de Céline Dion à Paris, les hôtels ont connu une hausse de 900% des réservations et les prix des hébergements ont considérablement augmentés. Au total, Céline Dion a fait 16 dates et a rassemblé plus de 500 000 spectateurs.

Interrogée par TF1 Info, Leslie Rival, secrétaire générale de l’Alliance France Tourisme, a annoncé que le bilan économique de ces concerts est “très positif”.

“À Nanterre, à Courbevoie, on a pu aussi observer des hébergements réservés, notamment tout ce qui rayonne autour de la Défense Arena. Certains commerçants ont même été ravis de dire qu’ils avaient fait des chiffres supérieurs à ceux des Jeux Olympiques en 2024”, a-t-elle déclaré.

Une moyenne de 3 000 euros par spectateur

En moyenne, un spectateur de Céline Dion a dépensé 3 000 euros pour assister à un concert.

Certaines places se sont vendues à 900 euros, sans compter les moyens de transport, l’hébergement, la restauration et tous les produits dérivés commercialisés comme les sacs ou t-shirts à l’effigie de Céline Dion.

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Un milliard d’euros de recettes

Au total, les concerts de Céline Dion ont engendré un milliard d’euros de recettes et certains commerçants ont fait un chiffre d'affaires bien supérieur à celui lors des JO de Paris. Cette méthode de calcul s’est également basée sur tous les fans venus de très loin, partout en France mais aussi d’autres pays comme le Japon, l’Australie et les États-Unis. Ces personnes ne sont pas restées à Paris qu’une soirée mais une ou deux semaines, ce qui a augmenté les chiffres.

Après sa pause, Céline Dion donnera une nouvelle série de concerts. La star proposera dix spectacles entre le 8 et le 27 mai 2027.