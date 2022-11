Netflix crée un distributeur de cœurs humains pour promouvoir sa dernière série d'horreur

La célèbre plateforme de streaming Netflix a frappé un grand coup pour promouvoir sa nouvelle série d’horreur « The Bastard Son and The Devil Himself ».

Crédit : Netflix

En effet, l’antenne britannique de Netflix a mis les moyens pour apeurer les spectateurs qui ont découvert la série à l’occasion du MCM Comic Con 2022 de Londres qui avait lieu du 28 au 30 octobre dernier. L’idée des créatifs de Netflix ? Un distributeur automatique rempli de cœurs humains particulièrement réalistes et… comestibles ! Bref, tout a été fait pour écœurer les spectateurs et apparemment cela a bien fonctionné.

Les curieux devaient répondre à plusieurs questions afin de déterminer à quel groupe de la série « The Bastard Son and The Devil Himself » (« Mal & Fils » en Français) ils pouvaient appartenir entre les Fairborn ou les Bloodwitch. C’est à ce moment-là, selon les réponses, que la machine propose alors un cœur humain ensanglanté conçu par les designers Bompas & Parr et le chef pâtissier britannique Tatum Parden.

Crédit : Netflix

L’art du marketing

La plateforme de streaming accorde toujours une grande importance aux opérations marketing prévues pour les lancements de ses séries, et une fois de plus, elle a prouvé qu’elle était très forte dans ce domaine. Le distributeur de cœurs a été imaginé en collaboration avec l’agence BBH.