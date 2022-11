C'est officiel, la série Netflix The Sandman va avoir une saison 2

C’est officiel, Netflix a donné son feu vert à une deuxième saison de la série The Sandman de Neil Gaiman. Une nouvelle qui devrait ravir les fans de saga disponible sur la célèbre plateforme de streaming depuis le 5 août dernier.

Crédit : Netflix

À voir aussi

The Sandman, lancée au début du mois d'août, a été regardée pendant 69,5 millions d'heures au cours de sa première semaine, avant de doubler ce chiffre au cours de la deuxième semaine pour atteindre 127,5 millions, 77,2 millions au cours de la troisième semaine et 53,8 millions au cours de la quatrième. Des chiffres vertigineux qui font déjà de la série l’un des plus gros succès d’audience de la plateforme.

La confirmation du renouvellement fait suite à une fuite accidentelle, mercredi, par la page Twitter officielle de DC Comics. Le tweet, supprimé depuis, disait : « Le rêve continue. The Sandman reviendra avec de nouveaux épisodes basés sur plusieurs volumes du roman graphique de Neil Gaiman pour explorer encore plus d'histoires des personnages. » Netflix a ainsi décidé de reprendre l'adaptation de la bande dessinée après que des informations contradictoires aient circulé en ligne. En effet, des rumeurs d'annulation ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, notamment via des comptes Twitter fake se faisant passer pour Neil Gaiman.

La série de 10 épisodes, basée sur la série DC Comics du même nom, suit Morpheus (incarné par Tom Sturridge), le Roi des Rêves, un des sept Éternels, les personnages principaux. Il se retrouve capturé dans le sous-sol d’un manoir en 1916 et y est retenu pendant près de 106 ans. Son emprisonnement cause dans le monde une épidémie de « maladie du sommeil ». Morpheus, le marchand de sable, parvient à s'échapper et entreprend un périple à travers les deux mondes, le Monde des Rêves et le Monde Éveillé, pour retrouver ce qu'on lui a volé, récupérer ses pleins pouvoirs et ainsi reconstruire son royaume, en ruine dû à sa longue absence.

Crédit : Netflix

Un casting de haut vol

Parmi les autres vedettes de la série, citons Boyd Holbrook dans le rôle de Corinthian, Vivienne Acheampong dans celui de Lucienne, Patton Oswalt dans celui de Matthew le corbeau, David Thewlis dans celui de John Dee, Gwendoline Christie dans celui de Lucifer Morningstar, Jenna Coleman dans celui de Johanna Constantine et Kirby Howell-Baptiste dans celui de la Mort.