16 ans après, la série culte Malcolm pourrait faire son grand retour avec Bryan Cranston aux commandes

Frankie Muniz, qui jouait le rôle de Malcolm, dans la série à succès du même nom, a révélé que son père à l'écran, Bryan Cranston, pourrait réunir à nouveau la famille.

Crédit : Fox Television Studios

Lors d’une interview accordée au site web de la chaîne américaine Fox News, l’acteur principal de la série culte a laissé échapper que « Bryan Cranston est vraiment dans l'idée de la possibilité d'un revival ». Mais selon plusieurs sources qui viennent confirmer cette information, Bryan Cranston ne serait pas seulement intéressé par un retour sur les écrans, il travaillerait en fait activement sur une nouvelle histoire de Malcolm. « Il est en train de diriger l'écriture du scénario et de tout mettre en place. Il pourrait donc y avoir quelque chose » a déclaré celui qui incarnait le personnage de Malcom entre 2000 et 2006.

Frankie Muniz a poursuivi en disant que s'il y avait un revival, il « serait partant à 100 % » d'autant plus qu'il est maintenant lui-même un fan de la série : « quand je filmais la série, j'étais évidemment un enfant » a déclaré l'acteur de Big Fat Liar, avant d'ajouter : « nous avons fait sept saisons, 151 épisodes. Je n'ai pas vraiment regardé la série quand elle était diffusée, mais je l'ai depuis regardée avec ma femme. Nous avons regardé les 151 épisodes, et j'ai compris que c'était ce que nous faisions. Je peux faire la part des choses entre le fait d'avoir participé à la série et le fait de la regarder en tant que fan. J'aimerais bien réunir à nouveau la famille. »

Les acteurs partants pour l’aventure

La série Malcolm mettait également en vedette Jane Kaczmarek, Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield et Erik Per Sullivan dans le rôle des autres membres de la famille Wilkerson. Et visiblement, l’idée d’un retour plaît à toute la famille. En 2020, déjà, au micro de la chaîne E!, Bryan Cranston déclarait qu’il espérait une réunion. « J’adorerais » avait-il confié à l’époque, avant d’ajouter : « nous voulons commencer à parler de la possibilité de mettre en place une histoire qui a du sens sur cette famille, 10 ans plus tard. »

Quoi qu’il en soit, nul doute qu’un potentiel retour de la série qui a bercé l’enfance d’un grand nombre d’entre nous ravira les fans. Croisons les doigts pour que ce projet se réalise le plus tôt possible !