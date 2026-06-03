Bridgerton, Lupin, Orgueil et préjugés... Netflix regroupe enfin toutes les adaptations de vos livres préférés au même endroit

Depuis ce mardi 2 juin, une nouvelle catégorie a fait son apparition sur Netflix. Elle devrait aider les spectateurs à trouver leurs films et séries préférés, notamment s’ils sont amateurs de littérature.

Sur Netflix, il existe de nombreux programmes à regarder comme des films, des séries ou encore des documentaires, comme "Les Dinosaures", une production devenue numéro 1 partout dans le monde. Pour aider les spectateurs à s’y retrouver, ces programmes sont classés dans différentes catégories, mais l’une d’elle devrait beaucoup plaire aux fans.

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Il s’agit d’une nouvelle catégorie qui a fait son apparition ce mardi 2 juin sur la plateforme de streaming. Cette bibliothèque virtuelle est dédiée aux adaptations littéraires. Ainsi, elle va regrouper tous les films et séries tirés d’un livre, pour le plus grand bonheur des férus de littérature.

Les adaptations littéraires sur Netflix

Cette nouvelle catégorie, intitulée “Regardez les adaptations de vos livres préférés”, est parfaite pour les lecteurs qui aiment voir les romans adaptés à l’écran. Sur la plateforme, on peut notamment retrouver “Orgueil et préjugés”, “La Chronique des Bridgerton”, “Lupin”, ou encore "Rêves et cauchemar", une mini-série tirée d'un livre de Stephen King.

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Cette bibliothèque est disponible directement depuis la barre de recherche sur la page d’accueil Netflix ou via ce lien.

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Neuf catégories

En plus de regrouper toutes les adaptations littéraires, cette catégorie est personnalisée et classée selon 9 profils de lecteurs : “Vous aimez vous plonger dans d'autres univers”, “Vous adorez les rebondissements inattendus”, “Vous appréciez les histoires follement romantiques”, “Vous êtes fan de littérature documentaire”, “Vous aimez les programmes historiques et films d'époque”, “Vous adorez les aventures pour tous les âges”, “Vous collectionnez les mangas et les B.D.” et “Vous raffolez de web stories”.

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“L'engouement des fans pour les adaptations de livres disponibles sur Netflix est indéniable. Pour célébrer cette communauté, notre équipe a conçu un espace spécial sur Netflix où les passionnés peuvent retrouver leurs œuvres préférées et dénicher leurs futurs coups de cœur. L'option "Regardez les adaptations de vos livres préférés" regroupe l'ensemble de notre catalogue d'adaptations littéraires dans un espace immersif et captivant. C'est désormais un vrai plaisir de choisir quoi regarder, en fonction de ses goûts et de son habitude de lecture”, a indiqué Mansi Patel, directrice senior du merchandising produit de Netflix.

Une navigation plus personnalisée qui permet d’aider les lecteurs à trouver leur programme préféré et qui met à l’honneur des programmes tirés d’un ouvrage.