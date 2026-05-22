Cette mini-série méconnue tirée d'un livre de Stephen King notée 85% est disponible gratuitement !

Bien trop méconnue, cette mini-série d’horreur tirée de Stephen King vise à gagner en popularité. Cela tombe bien, elle est disponible gratuitement.

Stephen King + horreur = une série à découvrir

Les amateurs de séries d’horreur sont servis. On peut trouver des séries du genre sur la plupart des plateformes de streaming. Dernièrement, il y a une nouvelle série produite par les créateurs de Stranger Things qui terrifie les spectateurs sur Netflix.

Qui dit série d’horreur dit aussi Stephen King. Le Maître de l’horreur est un passionné du genre. L’un de ses coups de cœur est d’ailleurs une série qui revient pour une saison 4 sur Paramount+. Sinon, dans la plupart des cas, il s’agit de séries directement adaptées des œuvres du romancier.

Crédit photo : TNT

En voici une très méconnue qui a fait, au début des années 2000, les beaux jours de la télé américaine, bien avant le streaming. Il s’agit de Rêves et cauchemars, une série d’anthologie qui adapte les nouvelles du recueil éponyme de 1993.

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Une série d’horreur disponible gratuitement

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Comme dans toutes les séries d’anthologie, il y a des épisodes mieux que les autres. Malgré tout, la qualité globale de Rêves et cauchemars est grandement saluée. De sa réalisation aux effets spéciaux ou au jeu des acteurs, la série de 2006 était pionnière en la matière. Cela lui a d’ailleurs valu quelques nominations aux Emmy Awards, les Oscars de la télé.

Au casting des épisodes, on retrouve de grands noms : Tom Berenger, William H. Macy, William Hurt, Claire Forlani. Ou encore Eion Bailey (de la série d’horreur From) ou Henry Thomas (Elliott dans E.T., l’extra-terrestre et la série d’horreur The Haunting of Hill House).

Sur Rotten Tomatoes, Rêves et cauchemars recueille le score de 85%, tandis que le premier épisode, Petits Soldats, reste le mieux noté de la mini-série et le plus apprécié des fans. « L'épisode avec William Hurt et les petits soldats est sans doute le meilleur », affirme un internaute sur Allociné.

Bonne nouvelle pour ceux que ça intéresse, les huit épisodes de Rêves et cauchemars sont disponibles gratuitement, légalement et en français sur Youtube.