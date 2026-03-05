Les Dinosaures : cette série docu notée 100% et signée Steven Spielberg est N°1 dans le monde sur Netflix !

Par |

Extrait tiré de Les Dinosaures

Avec cette mini-série documentaire, Netflix montre l’intérêt du public pour les grandes épopées historiques. Celle-ci se classe numéro un de la plateforme et émerveille petits et grands.

Une mini-série spectaculaire produite par Steven Spielberg

Ces derniers jours sur Netflix, vous avez l’embarras du choix en termes de nouveautés. Un film d’action palpitant avec la star de Reacher ou une série à l’humour noir qui plaît grandement. Laissez de côté la fiction pour le moment car le dernier programme dévoilé par la plateforme vaut le coup d'œil.

Extrait tiré de Les DinosauresCrédit photo : Netflix

Netflix vient de mettre en ligne une série documentaire de quatre épisodes de 45 minutes. Avant même sa sortie, elle fascinait les spectateurs. L’attente est désormais terminée puisque Les Dinosaures vient de paraître sur la plateforme.

Et qui de mieux que Steven Spielberg pour produire un documentaire sur ces gros reptiles ? « Du premier dinosaure au tout dernier, cette série documentaire épique étudie les 165 millions d'années qu'ils ont passées sur Terre et les forces qui ont forgé leur évolution », renseigne le synopsis de Netflix.

Un documentaire épatant que dévorent les spectateurs

Extrait tiré de Les DinosauresCrédit photo : Netflix

La suite après cette vidéo

Avec Les Dinosaures, terminé les documentaires barbants. Racontée par Morgan Freeman en version originale, la mini-série se veut ludique et accessible. Parfait pour plaire aux petits et aux grands. En plus, elle ne lésine pas sur le visuel, très travaillé, qui montre différents paysages : montagnes enneigées, désert, fonds marins…

Même si quatre épisodes, c’est bien trop court, Les Dinosaures parvient à retracer 165 millions d’années de règne sur Terre, tout en montrant l’évolution physique de ces animaux fascinants et ce, jusqu’à leur disparition.

La qualité de la série ne se dément pas et c’est probablement ce qui a plu aux spectateurs Netflix. En effet, Les Dinosaures se classe premier du Top 10 dans 57 pays depuis sa mise en ligne vendredi 6 mars. Les spectateurs ont vivement apprécié, comme ils le racontent sur Allociné :

« Très belle découverte de ce documentaire/série d’une qualité visuelle incroyable ! » ; « Un formidable voyage dans le temps ! »

Les Dinosaures est disponible sur Netflix.

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

