« Une petite retraite par rapport à ce que j'ai donné » : les propos de Gérard Jugnot refont surface alors que le budget 2027 prévoit de geler les pensions au-delà de 2 034 euros

Célèbre acteur et réalisateur français, Gérard Jugnot a confié qu’il touchait “une petite retraite”. Selon lui, son montant serait dérisoire “par rapport à ce qu’il a donné”.

Gérard Jugnot fait partie des figures emblématiques du cinéma français. Acteur et réalisateur, il fête aujourd'hui ses 69 ans de carrière depuis ses débuts sur les planches et au cinéma avec la troupe du Splendid, dont il était le cofondateur.

Il s’est ensuite fait connaître du grand public dans le film Les Bronzés, avant d’être acclamé pour son rôle dans Les Choristes en 2024. Il a également réalisé plusieurs films comme Monsieur Batignole, Une époque formidable ou Scout toujours, un film qui fait partie des programmes les plus diffusés à la télévision française.

Gérard Jugnot s’exprime sur la retraite

Bien que Gérard Jugnot ait eu une longue carrière et soit très connu, il toucherait une petite pension de retraite. C’est en effet ce qu’il a confié au micro de RTL en février 2023, alors que les sujets sur la réforme des retraites et le report de l’âge légal à 64 ans étaient au coeur de l’actualité.

Interrogé à ce sujet, Gérard Jugnot avait avoué qu’il ne se sentait pas concerné par ce débat. Il a déclaré qu’il faisait partie de ce qu’il appelle “les persistants”, ces personnes qui continuent de travailler après la retraite.

“Je ne suis pas concerné, mais je peux comprendre que quelqu’un qui fasse un métier difficile ait envie de s’arrêter. Moi, il faudra qu’on m’arrête”, avait-il confié.

“Une petite retraite”

Trois ans plus tard, les propos de Gérard Jugnot refont surface alors que le budget 2027 prévoit de geler les pensions de retraite au-delà de 2 034 euros.

Des radins chez les comédiens ? " Des pinces, il y en a quand même pas mal " Gérard Jugnot dans @OnRefaitLaTele sur @RTLFrance https://t.co/r6lTRowfk1 — Eric Dussart (@E_Dussart) February 4, 2023 “Je crois que ce qui est important, ce sont les trimestres cotisés… C’est ça que je ne comprends pas bien. Moi, je la touche, ma retraite. Une petite retraite par rapport à ce que j’ai donné…” avait confié Gérard Jugnot.

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Le montant de sa retraite reste inconnu

Gérard Jugnot n’est pas le seul à estimer que sa pension de retraite n’est pas assez élevée. C’est également le cas de Lio qui a avoué toucher 980 euros par mois après 40 ans de carrière. De son côté, Gilbert Montagné avait lui aussi déclaré toucher une petite retraite avant de dévoiler un montant de 5 000 euros, ce qui avait déclenché la fureur des internautes

De son côté, Gérard Jugnot n’a pas révélé le montant de sa retraite, estimant seulement qu’elle était petite par rapport à ce qu’il avait donné.

Alors où se situe l’acteur ? Touche-t-il à peine 1 000 euros comme la chanteuse Lio ou atteint-il plusieurs milliers d’euros comme Gilbert Montagné ? Pour le moment, le mystère reste entier.