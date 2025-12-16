980 euros par mois, Lio choque en dévoilant le montant dérisoire de sa retraite après 40 ans de carrière

Star des années 80, Lio a vendu des millions d’albums et a fait de nombreux tubes. Malgré son succès, elle a dévoilé le montant dérisoire de sa retraite.

Lio est une chanteuse star des années 80 qui est à l’origine de nombreux tubes comme “Banana Split”, “Fallait pas commencer” ou encore “Les brunes comptent pas pour des prunes”. Ses chansons ont marqué toute une génération puisqu’elle a vendu des millions d’albums durant ses 40 ans de carrière.

Crédit photo : MaxPPP

Après tout ce temps passé sous les feux des projecteurs, Lio ne compte pas s’arrêter là. La chanteuse a récemment sorti un nouvel album intitulé “Geoid Party in the Sky” en hommage à son fils décédé tragiquement.

Une très faible retraite

Pour faire la promotion de son album, Lio a accordé une interview à “Mesdames Media” le 7 décembre dernier. Alors qu’elle parlait de son avenir, elle a fait une révélation surprenante. Malgré ses 40 ans de carrière et son succès indéniable, Lio ne touche qu’une très faible retraite.

Lio est aujourd'hui âgée de 63 ans et si elle prenait sa retraite, elle ne gagnerait que 980 euros par mois. Un montant dérisoire quand on sait que l’artiste a commencé à travailler très jeune.

“Je ne peux pas prendre ma retraite. D’abord, je ne comprends même pas comment on calcule tout ça. En plus, j’ai commencé à travailler à 17 ans, déclarée, tout ça, et quand j’ai demandé à Info-Retraite où en est ma retraite, c’est dramatique, c’est 980 euros par mois. Donc j’espère qu’il y a un loup et que je vais le trouver”, a répondu Lio en toute franchise à Mesdames Media.

Lio en difficultés financières

Il y a deux ans, la chanteuse avait tellement de difficultés financières qu’elle a demandé à ses fans de l’aider à financer son album. Des obstacles qui prouvent que l’avenir des artistes n’est pas toujours tracé puisque leurs revenus peuvent fluctuer à certaines periodes.

Ainsi, si Lio reste sur le devant de la scène, c’est parce qu’elle continue à prendre du plaisir en exerçant son métier, mais aussi par nécessité financière. Une difficulté qui montre la précarité du métier d’artiste.