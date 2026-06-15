Anne Schedeen, qui jouait la mère de famille dans la série “Alf”, est décédée à 77 ans

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Alf et Anne Schedeen

Anne Schedeen, comédienne américaine, est décédée à l’âge de 77 ans. Elle était connue pour avoir joué la mère de famille dans la série “Alf”.

C’est une nouvelle disparition dans le monde du cinéma. Anne Schedeen est décédée à l’âge de 77 ans. Cette comédienne américaine était connue pour avoir joué dans la série “Alf”, qui suit l’histoire d’un extraterrestre du même nom qui erre dans la galaxie après l’explosion de sa planète. Il arrive sur Terre dans une famille américaine où l’on retrouve Kate Tanner, la mère de famille jouée par Anne Schedeen.

Alf et Anne SchedeenCrédit photo : NBC

En France, cette série a été diffusée sur Antenne 2 en 1988, puis sur Canal Jimmy, TMC et M6. De son côté, Anne Schedeen a joué dans le programme de 1986 à 1990.

“Nous l’aimions tellement”

Le décès de l’actrice a été annoncé par sa famille dans un émouvant message publié sur Facebook.

“Elle laisse derrière elle un héritage extraordinaire d’énergie créative, d’humour vif, de joie dans sa famille, d’adoration pour les petits chiens, de haine brûlante pour Trump, de passion pour la seconde main et d’amour pour les bonnes histoires. Son absence nous laisse un vide immeuble. Nous l’aimions tellement, comme tous ceux qui l’ont rencontrée”, ont indiqué ses proches.

Alf et Anne SchedeenCrédit photo : Alf

Malheureusement, elle n’est pas la seule actrice de la série à être décédée. C’est également le cas de Benji Gregory qui a été retrouvé mort avec son chien dans sa voiture, à 46 ans.

La suite après cette vidéo

“Une force de la nature”

Anne Schedeen est née à Portland, dans l’Oregon, et a débuté sa carrière d’actrice dans les années 1970. Elle a joué dans plusieurs séries télévisées à succès comme “L’homme qui valait trois milliards”, “L’homme de fer”, “Docteur Marcus Welby”, “L’Incroyable Hulk”, “Magnum” ou encore “Arabesque”.

“Elle était une force de la nature. Il est inimaginable de penser à la vie sans elle. Mais comme elle le disait : “Je suis toujours avec vous.” Et elle avait raison. Les souvenirs, les oeuvres d’art, les éclats de rire, les bijoux faits main, les peintures à l’huile, les sculptures, les costumes et sa joie de vivre rayonnante demeurent à jamais”, peut-on lire dans le post publié sur Facebook.

En plus d’être comédienne, Anne Schedeen était l’ambassadrice de l’ONG Holiday Heroes, qui vient en aide aux familles dans le besoin. Pour le moment, les causes de son décès n’ont pas été révélées.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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