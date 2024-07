Benji Gregory, star de la série ALF, retrouvé mort dans sa voiture avec son chien, à seulement 46 ans

L’acteur Benji Gregory, connu pour son rôle dans la série ALF, a été retrouvé mort ce mois de juin 2024. Explications.

Une triste nouvelle. L’acteur cultissime, Benji Gregory, connu pour son rôle de Brian Tanner, dans la sitcom ALF des années 1986 et 1990, a été retrouvé mort dans sa voiture, selon le média américain TMZ. Comme l’indique le média, l’acteur, âgé de seulement 46 ans, aurait été retrouvé mort dans sa voiture sur le parking de la Chase Bank en Arizona.



Des circonstances de décès non identifiées

Selon la sœur de la star, qui a confirmé le décès de son frère, Benji Gregory souffrait de troubles bipolaires et de dépression. Pour l’instant, la cause du décès n’a pas été établie ni révélée. Ses proches pensent que l’homme se serait rendu le 12 juin à la banque, se serait endormi dans sa voiture et aurait perdu connaissance avant de décéder en raison des extrêmes chaleurs du moment en Arizona. Le chien de l’acteur aurait également été retrouvé sans vie dans la voiture.



Un sitcom à succès

Pour rappel, la sitcom ALF, racontait l'histoire d'une famille accueillant chez elle une créature espiègle, nommée ALF. Comme une forme d'Alien, la créature s'était écrasée dans le garage de la maison appartenant à la famille Tanner. La famille allait ensuite créer un lien inédit avec la créature étonnante. L’acteur Benji Gregory avait eu la chance de jouer dans plus d’une centaine d’épisodes de cette fameuse sitcom.

Depuis son rôle dans la série, l'acteur n'avait pas eu de rôle marquant. Il a finalement quitté le métier d'acteur en 2004 pour devenir peintre à l'aérographe pour les forces armées américaines. Toutes nos pensées pour envers les proches et la famille de l'acteur. Il ne reste plus qu'à connaître les causes exactes de son décès. Une affaire à suivre...