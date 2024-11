Cash, Laurent Gerra tacle Aya Nakamura et dézingue la cérémonie d'ouverture des JO

Récemment invité dans une émission sur RTL, Laurent Gerra a donné son avis sur la cérémonie d’ouverture des JO, en critiquant vivement la ville de Paris et la présence d’Aya Nakamura.

Des mois après la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la prestation d’Aya Nakamura lors de l’événement fait toujours autant parler. Si la présence de la chanteuse a été vivement critiquée avant et après l’événement, elle a également été saluée par plusieurs personnalités. C’est le cas du fils de Charles Aznavour, heureux que la chanteuse ait repris une célèbre chanson de son père, mais aussi du capitaine de la Garde républicaine qui a accompagné Aya Nakamura lors de sa prestation.

Crédit photo : France Télévisions

Cependant, la cérémonie d’ouverture des JO n’a pas fait l’unanimité. Récemment, l’imitateur Laurent Gerra a donné son avis sur ce show tant attendu, qu’il n’a pas du tout apprécié.

L’humoriste a donné son avis lors de l’émission “On refait la télé” sur RTL, où il était invité pour promouvoir son nouveau spectacle “Laurent Gerra se met à table”. Réputé pour être très critique et pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Laurent Gerra est resté fidèle à lui-même.

“Tout ce dont je me moque dans mon spectacle était réuni dans cette cérémonie, a-t-il déclaré. On avait tout. Trois heures avec des gens sur des péniches qui font coucou, avec les rappeurs et Aya Nakamura. Il fallait se fader le truc ! Tout le monde était fier d’être Français et moi, je riais aux larmes. Je me disais, mais c’est pas possible qu’on donne une image comme ça de la France. Je veux bien être progressiste, mais pas avec des trucs ridicules quand même !”