Les confidences touchantes d'Aya Nakamura sur ses difficultés personnelles

Quand on est maman, il n’est pas toujours évident de concilier vie professionnelle et vie de famille, et ce encore plus quand on est artiste. C’est ce qu’a vécu Aya Nakamura, maman de deux petites filles.

Quand on est un artiste, la vie de famille que l’on se construit à côté de sa carrière n’est pas toujours facile à gérer. Entre la notoriété, le devoir constant de satisfaire ses fans en proposant régulièrement de nouvelles créations et les longues tournées loin de chez soi, cette expérience peut être difficile à vivre.

Crédit photo : @ayanakamura_officiel / Instagram

C’est ce qu’a vécu Aya Nakamura, maman de deux petites filles : Aïcha (8 ans) et Ava (2 ans). Ce jeudi 28 novembre, la chanteuse était invitée dans l’émission C à vous. Après avoir évoqué la possibilité de réenregistrer sa chanson des JO pour la diffuser en streaming, elle et s’est confiée sur la maternité en avouant qu’il n’avait pas été toujours facile de concilier carrière et vie de maman.

“C’était compliqué pour une femme de faire deux choses à fois, de chanter ou même de travailler. J’ai ressenti beaucoup d’anxiété. Quand on a des enfants et qu’on est une femme, c’est impossible de travailler, des fois on culpabilise, donc je me suis un peu fait mal à moi-même pour pouvoir avancer”, a expliqué Aya Nakamura sur le plateau de l’émission, selon des propos rapportés par Télé Loisirs.

“Maman, elle est chanteuse”

Aujourd’hui, Aya Nakamura a trouvé un équilibre. Cependant, elle a été confrontée à un problème dès le début de sa carrière : la notoriété. Un fait difficile à expliquer à ses filles, qui n’ont pas eu le même ressenti.

“Aïcha, l’ainée, a grandi en même temps que moi, elle m’a vue évoluer. Donc elle n’a pas le même rapport à la célébrité que la dernière. Ava est plus dedans. Elle me voit être à la télé partout alors que quand elle était petite, elle ne me voyait pas du tout à la télé. Aujourd’hui, elle se rend compte et ça va, elle m’accompagne partout, comme lors des JO. En grandissant, elle va prendre l’habitude, maman elle est chanteuse, c’est comme ça voilà”, a expliqué Aya Nakamura.

Crédit photo : France Télévisions

Malgré ses tournées et des multiples rendez-vous, Aya Nakamura essaie d’être aussi présente que possible pour ses enfants. Un véritable défi à relever, comme pour toutes les mères de famille.