1 an après, la nageuse paraguayenne expulsée des JO de Paris pour son “comportement inapproprié” dévoile la vérité

Lors des JO de Paris 2024, la nageuse Luana Alonso a été expulsée du village olympique. Un an plus tard, elle revient sur cet événement qui a fait polémique.

Il y a un an, une polémique a éclaté lors des Jeux Olympiques de Paris. Luana Alonso, une nageuse originaire du Paraguay et âgée de 21 ans, a concourru aux 100 mètres papillon féminin. Cependant, elle n’a pas réussi à atteindre les demi-finales et a été expulsée du village olympique après sa défaite.

Crédit photo : @luanaalonsom / Instagram

La raison ? Elle a été accusée d’avoir eu des comportements “inappropriés” et a été exclue des autres athlètes. En plus de cela, les vêtements jugés “trop moulants” et les interactions sociales avec les autres athlètes auraient été mal vus pour la jeune femme, qui s’est lancée sur OnlyFans après la compétition. Après son échec au sein de la compétition, elle est partie à Disneyland Paris au lieu de soutenir ses compatriotes, ce qui a provoqué la colère des responsables olympiques du Paraguay.

La nageuse dévoile sa version des faits

Si Luana Alonso avait déjà donné quelques explications sur son exclusion du village olympique, elle est revenue sur le sujet un an après en publiant des stories sur son compte Instagram ce mercredi 5 juin.

“Laissez-moi être claire : j’ai quitté le village olympique toute seule. L’équipe olympique paraguyenne a affirmé que j’avais créé un environnement inapproprié simplement parce que j’avais décidé de ne plus nager. Ils ont essayé de me retirer mon accréditation mais ils n’en avaient pas le droit. J’ai choisi de ne pas la leur remettre et apparemment, c’était inapproprié à leurs yeux”, a-t-elle déclaré, selon des propos relayés par The New York Post.

Crédit photo : @luanaalonsom / Instagram

Après avoir été expulsée du village olympique, Luana Alonso aurait séjourné dans un hôtel parisien.

“Si j’avais été traitée avec un minimum de respect, je ne me serais peut-être pas éloignée. J’envisage sérieusement d’engager des poursuites judiciaires contre les magazines et les médias qui répandent de fausses rumeurs, comme celle selon laquelle j’ai été expulsée du village olympique”, a-t-elle déclaré.

Par la suite, la nageuse a déclaré qu’elle publierait une vidéo entière afin de donner sa version des faits et plus d’explications sur cette histoire.