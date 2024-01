Numéro 10 : le nouveau film avec Ragnar Le Breton et des guests de choix à découvrir en exclusivité sur Prime Vidéo

On commence bien l’année avec ce nouveau film qui oscille entre drame et comédie et qui promet un bon moment d’évasion sur fond de football, à découvrir en exclusivité sur Prime Video !

Le 26 janvier prochain débarquera sur Prime Video Numéro 10, un film porté par Ragnar Le Breton, Ilyes Djadel, Camille Chamoux et le jeune Ibrahima Diallo.

Le film est dirigé par David Diane dont c’est le premier long-métrage. Pour autant, le réalisateur n’est pas inconnu de l’industrie. Il a déjà mis en boîte neuf épisodes de la série Validé, créée par Franck Gastambide, dont il était le premier assistant réalisateur sur Les Kaïra, en 2012.

Avec Numéro 10, David Diane retourne à la comédie. En effet, le réalisateur est allé à bonne école, puisqu’il était conseiller technique à la réalisation sur les films de Philippe Lacheau et Tarek Boudali : Alibi.com, Épouse-moi mon pote ou encore Nicky Larson et le parfum de Cupidon.

Une histoire de foot et de dilemme

Pour cette première entrée en solo, David Diane à mis en images le scénario des frères Moutaïrou, Rémi et Simon. Ce dernier est notamment connu pour avoir écrit les films à succès Boîte Noire et Goliath, portés par Pierre Niney au cinéma.

Crédit photo : Prime Vidéo

Le pitch de Numéro 10 est pour le moins intéressant et se décrit ainsi : « Ousmane Diallo, 20 ans, est la nouvelle star en devenir de la planète football. À cause de son éclosion relativement tardive, il n'a encore jamais joué pour une sélection nationale. Demain matin, il va devoir déclarer au monde entier s'il choisit la France, le pays où il est né et qui l'a vu grandir ou bien le Sénégal, la patrie de son père, Hamidou. Ce dernier gère depuis toujours la carrière de son fils d'une main de fer, et il entend bien lui faire rejeter les Bleus avec fracas au profit des "lions de la Terranga".

La France entière semble avoir son avis sur la question. Ousmane a une nuit pour se décider. La plus longue nuit de sa vie… ».

En plus de faire appel à Ragnar Le Breton et Ilyes Djadel, Numéro 10 met également en scène l’ancien footballeur international Patrice Evra, le combattant de MMA Ciryl Gane, Vegedream ou encore Daniel Riolo.

Pour découvrir Numéro 10 et tous ses personnages, rendez-vous sur Prime Video le 26 janvier.