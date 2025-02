Cyril Hanouna présente ses excuses à Karine Lemarchand, elle répond cash

Alors que Karine Lemarchand menaçait de quitter le groupe M6 si Cyril Hanouna était recruté, ce dernier a tenu à s’excuser auprès de l’animatrice pour tous les propos hostiles déclarés à son encontre dans TPMP.

Depuis l’annonce de la suppression de la chaîne C8 et de l’émission “Touche pas à mon poste” de Cyril Hanouna, une question est sur toutes les lèvres : quel est l’avenir de l’animateur et vers quelle chaîne va-t-il se diriger par la suite ? Pour rappel, l’Arcom a décidé de supprimer “Touche pas à mon poste” suite aux nombreux dérapages de Cyril Hanouna à l’antenne.

Crédit photo : C8

Depuis, les rumeurs fusent au sujet de Cyril Hanouna, qui pourrait intégrer le groupe M6. Cependant, cette hypothèse ne plaît pas à tout le monde, comme Karine Lemarchand, qui s’est vivement opposée à sa venue. La présentatrice a menacé de quitter M6 si Cyril Hanouna était recruté.

La raison ? Pendant des années, Cyril Hanouna a partagé des discours haineux et a humilié Karine Lemarchand dans “Touche pas à mon poste”.

“S’il vient, je m’en vais. Il est hors de question que je sois dans le même groupe et sur la même photo qu’une personne qui me harcèle, me méprise et m’insulte sans arrêt depuis sept ans, qui me critique ouvertement, qui va très très loin depuis longtemps”, avait affirmé Karine Lemarchand.