La fin pour Cyril Hanouna et TPMP ? C'est officiel, C8 va disparaître de la TNT

L’Arcom a rendu sa décision : les chaînes C8 et NRJ12 n’ont pas obtenu le renouvellement de leur fréquence sur la TNT. Dès le début de l’année 2025, les émissions de Cyril Hanouna ne seront donc plus diffusées sur C8.

C’était une question en suspens depuis quelques semaines, et c’est maintenant officiel : la chaîne C8 a perdu sa fréquence sur la TNT, selon une décision de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) ce mercredi 24 juillet.

C8 était principalement portée par Cyril Hanouna et ses émissions, comme "Touche pas à mon poste", qui ne pourront plus être diffusées dès janvier 2025. C’est également le cas de NRJ12. Pour le moment, CNews, bien que régulièrement rappelée à l’ordre par l’Arcom, a obtenu le renouvellement de sa fréquence.

Crédit photo : C8

La raison de l’arrêt de C8 ? Les nombreux dérapages de Cyril Hanouna à l’antenne, notamment dans “Touche pas à mon poste”. Entre happenings douteux, suspicion de drogue parmi les chroniqueurs, séquences humiliantes et insultes, les dérapages de l’animateur ont coûté plus de 7,8 millions d’euros à C8. Récemment, la chaîne a été mise en demeure pendant l’entre-deux-tours des législatives anticipées en raison d’un “manque de mesure et d’honnêteté” dans le traitement médiatique de l'animateur. L’Arcom avait également dénoncé un manque de pluralisme des invités.

Quel avenir pour Cyril Hanouna ?

Pour limiter ces dérapages en direct, une première décision avait été prise : ne plus diffuser “Touche pas à mon poste” en direct à la rentrée et laisser un léger différé. Mais l’Arcom en a finalement décidé autrement en refusant de renouveler la fréquence de la chaîne sur la TNT.

Crédit photo : C8

La fin de C8 ne signifie pas pour autant qu’on ne verra plus Cyril Hanouna à l’antenne à l’avenir. En effet, l’animateur pourrait changer de chaîne et se tourner vers Canal+, CNews ou CStar. En 2025, C8 et NRJ12 seront quant à elles remplacées par une chaîne de Ouest-France et RéelsTV.