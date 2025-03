Eddy Mitchell contraint d'annuler sa tournée cet été pour des raisons de santé

Ce mardi 25 mars, Eddy Mitchell a publié un communiqué dans lequel il annonce l’annulation de six concerts prévus cet été, pour des raisons de santé.

Eddy Mitchell, 82 ans, devait faire une tournée de six concerts cet été. Cependant, ce ne sera pas le cas. Le chanteur a été contraint d’annuler sa tournée pour des raisons de santé, comme il l’a annoncé ce mardi 25 mars dans un communiqué relayé sur ses réseaux sociaux.

La production d’Eddy Mitchell explique que l’artiste souffre de “problèmes de santé nécessitant un traitement et un repos prolongé pendant plusieurs mois”. À cause de son traitement médical et de sa convalescence, Eddy Mitchell ne pourra donc pas donner ses concerts.

“Après consultation auprès de ses médecins, il est apparu qu’il ne serait pas en mesure d’assurer la tournée dans les meilleures conditions possibles, tant pour sa santé que pour la qualité de ses performances”, peut-on lire dans le communiqué relayé par BFMTV.

Crédit photo : Eddy Mitchell Officiel / Facebook

“Ma santé doit passer avant tout”

Eddy Mitchell devait se produire sur scène entre le 21 juin et le 24 juillet à Nancy, Pérouges, Nîmes, La Rochelle, Carcassonne et Toulon. Il devait également faire l’ouverture des Francofolies. Cette annulation est une déception pour ses fans et pour l’artiste, qui fait part d’un “immense regret”.

“J’étais impatient de vous retrouver cet été mais ma santé doit passer avant tout. Je tiens à m’excuser sincèrement auprès de mon public et à vous assurer que je ferai tout mon possible pour revenir sur scène dès que cela sera possible”, a déclaré Eddy Mitchell, cité dans le communiqué.

Crédit photo : @eddymitchell.off / Instagram

Eddy Mitchell n’a pas donné de concert depuis 2017. Il est apparu la dernière fois sur scène lors des Victoires de la musique, où il a reçu un prix d’honneur. Si vous aviez un billet pour voir l’artiste cet été, vous pouvez vous le faire rembourser auprès des points de vente partenaires. Eddy Mitchell n'est pas le seul artiste à avoir annulé ses concerts récemment. C'est aussi le cas de Shakira qui, hospitalisée en urgence, n'a pas pu se produire sur scène en février dernier.