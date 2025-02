Shakira hospitalisée en urgence, elle annule son concert à la dernière minute

Ce week-end, Shakira n’a pas pu assurer son concert au stade national de Lima. La chanteuse a dû se rendre aux urgences et a été hospitalisée.

Shakira a récemment entamé une tournée en Amérique, la première depuis sept ans. La chanteuse, connue mondialement après la sortie de son titre "Whenever, whenever" en 2001, avait effectué sa dernière tournée mondiale en 2018. Pour l'occasion, elle a réuni plus d'un million de fans dans 22 pays différents. Elle a également conquis le public lors de son apparition à la mi-temps du Super Bowl avec Jennifer Lopez en février 2020.

Crédit photo : @shakira / Instagram

Depuis, l'artiste profitait d'un repos bien mérité, mais elle a décidé de repartir sur les routes pour présenter son dernier album, “La mujeres ya no lloran”, au public. Samedi 15 février, Shakira est arrivée à Lima, au Pérou, pour effectuer deux shows au stade national. Alors que ses concerts affichaient complets depuis plusieurs semaines, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Crédit photo : @shakira / Instagram

Shakira hospitalisée

Ce dimanche 16 février, Shakira a été contrainte d’annuler son show. En effet, elle a été victime de douleurs abdominales si importantes qu’elle a dû se rendre aux urgences, où elle a été hospitalisée.

“Hier soir, j’ai dû me rendre aux urgences pour des douleurs adbominales et je suis actuellement hospitalisée. Les médecins qui me soignent m’ont informée que je ne suis pas en état de donner un concert ce soir. J’espère que demain j’irai mieux et que je sortirai dès que possible afin de pouvoir présenter le spectacle que j’ai préparé pour vous tous”, a expliqué Shakira dans un message partagé sur son compte Instagram et relayé par TF1 Info.

Crédit photo : @shakira / Instagram

Bien que l’on ne connaisse pas la cause de ces douleurs abdominales, la chanteuse espère se remettre rapidement puisqu’elle doit enchaîner plus de 50 dates en Amérique latine, aux États-Unis et au Canada.