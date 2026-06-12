Frank Michael, chanteur de “Toutes les femmes sont belles”, est mort à l'âge de 79 ans

Surnommé “le crooner des cheveux blancs”, Frank Michael est décédé à l’âge de 79 ans, des suites d’un cancer du poumon.

Frank Michael, de son vrai nom Franco Gabelli, était un chanteur de charme qui a séduit toute une génération. Surnommé “le crooner des cheveux blancs”, il est né en Italie et a immigré en Belgique avec ses parents à l’âge de 3 ans.

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Dès l’adolescence, il participe à des radio-crochets pour tenter de se faire connaître et sort un premier 45 tours en 1974. Il rencontre le succès quelques années plus tard, en 1990, avec ses chansons “Toutes les femmes sont belles” et “Il est toujours question d’amour”.

Il meurt d’un cancer des poumons

C’est sa fille Sandra Gabelli qui a annoncé son décès dans un message publié sur son compte Facebook, ce vendredi 12 juin. Elle a annoncé sobrement : “Mon papa est parti”.

Frank Michael est décédé d’un cancer des poumons foudroyant, à l’âge de 79 ans, et était très fatigué depuis plusieurs mois. Il n’est pas la seule célébrité à succomber à cette maladie puisque ce fut également le cas de Jean-Pierre Pernaut, mort à 71 ans, et de Dustin Diamond, qui avait 44 ans.

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Dire au revoir au chanteur

Le dernier concert de Frank Michael a eu lieu le 14 décembre dernier, dans une église de Bischwiller, dans le Bas-Rhin.

“Les visites pour rendre un dernier hommage à mon papa seront ouvertes à toutes les personnes qui souhaitent venir lui dire au revoir. Je sais combien son public lui était attaché, et je suis certaine que leur présence sera pour lui un magnifique témoignage de respect, de reconnaissance et d’affection. Merci à tous pour vos pensées et votre soutien dans cette période difficile”, a indiqué sa fille Sandra.

Au cours de ses 40 années de carrière, Franck Michael a vendu plus de 20 millions d’albums et a donné environ 2 000 concerts. Une vie professionnelle bien remplie.