Mort de James Handy, acteur dans “Jumanji” et “Top Gun”, poignardé dans son jardin à 81 ans

Ce mercredi 3 juin, l’acteur James Handy, connu pour avoir joué dans “Jumanji”, “Top Gun” ou encore “Logan”, a été retrouvé mort à son domicile. Il a été poignardé.

James Handy est un acteur américain qui a joué dans de nombreux films à succès. On l’a notamment vu dans “Top Gun : Maverick”, “Jumanji”, “Logan”, ainsi que de nombreuses séries populaires comme “Alias”, “Melrose Place”, “The Practice”, “Walker Texas Ranger” et “Les Feux de l’amour”.

Crédit photo : Paramount

Malheureusement, James Handy est décédé ce mercredi 3 juin à l’âge de 81 ans, à son domicile de Los Angeles.

James Handy a été tué

L’acteur n’est pas décédé d’une cause naturelle puisqu’il a été poignardé. Les faits se sont déroulés aux alentours de 9h30 du matin, lorsque les agents de la police de Los Angeles ont reçu un appel indiquant : “Je suis le fils de l’homme, je viens de tuer l’homme du péché”, comme le rapporte Variety.

Crédit photo : Jumanji

Lorsque les secours sont arrivés sur place, James Handy était inconscient dans le jardin de sa maison et avait été poignardé à la poitrine. Il a été transporté en urgence dans un hôpital local mais est décédé à son arrivée. James Handy n’est le seul acteur à être mort de cette manière puisqu’un autre acteur âgé de 35 ans a été abattu en pleine journée.

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Un suspect arrêté

Un suspect a été arrêté pour meurtre. Il s’agit de Michael Geldhill, un homme âgé de 44 ans qui n’est autre que le fils de la petite amie de l’acteur. L’homme a interpellé des agents qui intervenaient à proximité ce matin-là et s’est livré. Il a été transféré à la prison de Van Nuys et a été inculpé pour meurtre, avec une caution de 2 millions de dollars.

La mort de James Handy a été confirmée par son agent qui a publié un bref communiqué pour annoncer la nouvelle :

“C’est avec une grande tristesse que je confirme que le monsieur qui a été attaqué et tué mercredi à Tarzana était l’acteur James Handy.”

Si on ne connaît pas encore les motivations du tueur, cette disparition tragique est une triste nouvelle dans le monde du cinéma.