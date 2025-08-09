Un acteur de 35 ans abattu en plein jour après avoir tenté d'aider une femme qui se disputait avec son petit ami

Adam Turck

Drame en Virginie (États-Unis), où un acteur de 35 ans a été abattu en pleine rue après avoir aidé une inconnue en danger.

Adam Turck, un comédien américain de 35 ans, a perdu la vie dans des conditions tragiques.

Les fait se sont déroulés samedi 2 août, aux alentours de 10 heures, à Richmond, dans l’État de Virginie, aux États-Unis.

Adam Turck et son chienCrédit Photo : Facebook

Le trentenaire promenait son chien devant un immeuble lorsqu’il a aperçu une femme en train de se disputer avec son petit ami.

Face à cette situation, il s’est approché du couple pour tenter d’apaiser les tensions, rapporte Unilad.

Comme le précise le site d’information, un homme de 19 ans impliqué dans l’altercation a alors sorti une arme et a tiré sur Adam Turck, avant de retourner le pistolet contre lui.

Malheureusement, la victime a succombé à ses blessures.

« Une histoire tragique »

À la suite de sa disparition brutale, la famille du défunt a publié une déclaration déchirante.

« Adam a risqué sa vie pour protéger quelqu’un dans le besoin, et nous nous souviendrons toujours de lui pour ce sacrifice », a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision locale WTVR.

Avant d’ajouter :

« Bien que nous ne puissions pas entrer dans les détails des événements de samedi dernier en raison de la nature de l'incident, on nous a dit que si Adam n'avait pas été là, la personne qu'il a aidée ne serait plus parmi nous aujourd’hui ».

Adam TurckCrédit Photo : Facebook

De son côté, le chef de la police de Richmond, Rick Edwards, a décrit la mort de l’acteur comme « une histoire tragique de violence armée contre une personne qui essayait simplement d'apaiser une dispute perturbante », selon The Independent.

« Cela nous rappelle de manière déchirante que nous devons, en tant que communauté, continuer à lutter contre la violence armée dans notre société », a poursuivi le policier.

Le Virginia Repertory Theatre a également rendu hommage à Adam Turck, le qualifiant d'« acteur talentueux, militant passionné et membre bien-aimé de notre communauté ».

Source : Unilad
