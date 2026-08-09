L'actrice Dominique Frot, qui jouait la proviseure dans “Soda”, est décédée à 68 ans

Dominique Frot, la comédienne et soeur de Catherine Frot, est décédée à l’âge de 68 ans. Elle était notamment connue pour son rôle dans la série “Soda”.

Par 

Ajouter comme source préférée
Dominique Frot

Triste nouvelle dans le monde du cinéma français. La comédienne Dominique Frot est décédée ce vendredi 7 août, à Paris, à l’âge de 68 ans. Son décès a été annoncé par ses frères et soeurs, Jacques et Catherine Frot, sur Instagram.

“C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès, survenu le 7 août, de Dominique. Pour ceux qui l’ont aimée et le souhaitent, nous vous communiquerons prochainement le lieu et la date des obsèques”, ont-ils publié.

La célèbre proviseure de “Soda”

L’agent de Dominique Frot a confirmé son décès ce dimanche à l’AFP. La comédienne serait décédée à l’hôpital des suites d’une maladie. Dominique Frot a commencé sa carrière au théâtre, où elle a joué de nombreux rôles, souvent secondaires. Elle a ensuite trouvé une place dans les séries télévisées et les longs métrages.

Dominique Frot s’est fait connaître du grand public en jouant Solange Vergnaux, la proviseure dans la série “Soda”, portée par Kev Adams et diffusée sur M6 et W9.

Dominique Frot et Kev AdamsCrédit photo : Abaca

Gaël Cottat, qui jouait Ludo Drancourt dans la série, a tenu à lui rendre hommage.

“Tu étais d’une liberté totale dans le jeu et pour le comédien débutant que j’étais, c’était assez grisant à regarder. Tu étais le personnage et tu étais un personnage. Ta voix, ton rire, tes fragilités, ta folie douce… et puis plus récemment tes mots encourageants concernant un de mes projets. Ton engagement et ta passion pour ce métier vont nous manquer. Ce fut un grand bonheur de te côtoyer”, a-t-il publié sur Instagram.

La suite après cette vidéo

Un dernier film pour Dominique Frot

Au cinéma, Dominique Frot a eu de nombreux rôles. Elle a joué dans “La Cérémonie” de Claude Chabrol, “Vatel” de Roland Joffé et “Peut-être” de Cédric Klapish. Elle avait également participé au film “Titane” de Julia Ducournau, Palme d’or au Festival de Cannes en 2021.

Plus récemment, Dominique Frot a fait une apparition dans “La Tournée”, “Dites-lui que je l’aime” et “God Save the Tuche”. Avant sa mort, elle a participé à d’autres projets qui sortiront bientôt au cinéma comme “Karma”, le prochain film de Guillaume Canet, en salle le 21 octobre prochain. L’occasion de dire au revoir à cette comédienne inoubliable dans un dernier film.

Suivez-nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

À lire aussi
Extrait tiré de Le Dernier Refuge
« Prenant de bout en bout » : ce thriller de science-fiction tient les spectateurs en haleine partout dans le monde sur Netflix
Panneau publicitaire de Netflix pour Le Dernier Refuge
« Il y a quelqu'un à l'intérieur » : Netflix piège un homme dans un panneau publicitaire à 9 mètres du sol à Los Angeles
"Le Diable s'habille en Prada 2"
“Le Diable s’habille en Prada 2” : les costumes du film cédés lors d’une vente aux enchères organisée par Meryl Streep
Sam Neill
Sam Neill, décédé le mois dernier, fera une apparition dans le film “La Légende de Zelda”