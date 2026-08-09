L'actrice Dominique Frot, qui jouait la proviseure dans “Soda”, est décédée à 68 ans

Dominique Frot, la comédienne et soeur de Catherine Frot, est décédée à l’âge de 68 ans. Elle était notamment connue pour son rôle dans la série “Soda”.

Triste nouvelle dans le monde du cinéma français. La comédienne Dominique Frot est décédée ce vendredi 7 août, à Paris, à l’âge de 68 ans. Son décès a été annoncé par ses frères et soeurs, Jacques et Catherine Frot, sur Instagram.

“C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès, survenu le 7 août, de Dominique. Pour ceux qui l’ont aimée et le souhaitent, nous vous communiquerons prochainement le lieu et la date des obsèques”, ont-ils publié.

La célèbre proviseure de “Soda”

L’agent de Dominique Frot a confirmé son décès ce dimanche à l’AFP. La comédienne serait décédée à l’hôpital des suites d’une maladie. Dominique Frot a commencé sa carrière au théâtre, où elle a joué de nombreux rôles, souvent secondaires. Elle a ensuite trouvé une place dans les séries télévisées et les longs métrages.

Dominique Frot s’est fait connaître du grand public en jouant Solange Vergnaux, la proviseure dans la série “Soda”, portée par Kev Adams et diffusée sur M6 et W9.

Crédit photo : Abaca

Gaël Cottat, qui jouait Ludo Drancourt dans la série, a tenu à lui rendre hommage.

“Tu étais d’une liberté totale dans le jeu et pour le comédien débutant que j’étais, c’était assez grisant à regarder. Tu étais le personnage et tu étais un personnage. Ta voix, ton rire, tes fragilités, ta folie douce… et puis plus récemment tes mots encourageants concernant un de mes projets. Ton engagement et ta passion pour ce métier vont nous manquer. Ce fut un grand bonheur de te côtoyer”, a-t-il publié sur Instagram.

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Un dernier film pour Dominique Frot

Au cinéma, Dominique Frot a eu de nombreux rôles. Elle a joué dans “La Cérémonie” de Claude Chabrol, “Vatel” de Roland Joffé et “Peut-être” de Cédric Klapish. Elle avait également participé au film “Titane” de Julia Ducournau, Palme d’or au Festival de Cannes en 2021.

Plus récemment, Dominique Frot a fait une apparition dans “La Tournée”, “Dites-lui que je l’aime” et “God Save the Tuche”. Avant sa mort, elle a participé à d’autres projets qui sortiront bientôt au cinéma comme “Karma”, le prochain film de Guillaume Canet, en salle le 21 octobre prochain. L’occasion de dire au revoir à cette comédienne inoubliable dans un dernier film.