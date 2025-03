Le comportement suspect des 2 filles de Gene Hackman interroge quelques jours après sa mort

Le comportement étrange des deux filles de Gene Hackman fait dire à certaines que ces dernières pourraient être impliquées dans le décès de leur père. Des affirmations qui ne sont, bien entendu, que des rumeurs à ce stade.

Depuis la disparition, à l'âge de 95 ans, de l'acteur Gene Hackman, retrouvé mort à son domicile de Santa Fe (Nouveau-Mexique) le 26 février dernier, pas un jour ne se passe sans que la presse ne s'intéresse à cette affaire.

Si les circonstances du décès de la star et de son épouse pianiste, Betsy Arakawa (63 ans), demeurent encore assez troubles, l'hypothèse d'une succession d'événements dramatiques, ayant engendré un tragique accident, commence néanmoins à faire son chemin dans l'esprit des enquêteurs.

Mort de Gene Hackman : le comportement de ses deux filles intrigue

La mort de l'acteur, vraisemblablement décédé 9 jours avant que l'on retrouve son corps sans vie, continuent en tout cas d'alimenter la rubrique fait divers et connaît son lot de rumeurs invérifiables. La dernière en date fait état d'une possible implication de ses... deux filles, Elizabeth et Leslie.

Nées d'une première union de l'acteur, ces dernières ont en effet été aperçues tout sourire, à la sortie d'un restaurant californien, au lendemain de l'annonce du décès de leur père, selon le Daily Mail (photo ci-dessous). Cette attitude, pour le moins étrange, en de pareilles circonstances, a choqué de nombreux fans de l'acteur.

Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs les plus folles se propagent rapidement. Certains voyant dans ce comportement des filles de l'acteur quelque chose de suspect. Et pour ne rien arranger, une déclaration de sa fille aînée, Elizabeth, a quelque peu accentué, chez certains, ce sentiment de malaise. Dans une interview accordée au célèbre magazine people TMZ, celle-ci a ainsi déclaré qu'elle pensait que la mort de son père et de son épouse (mais aussi d'un de leurs chiens) était due à une intoxication au monoxyde de carbone. Une piste qui a pourtant été rapidement écartée par la police.

Sa sœur, Leslie, a par ailleurs précisé que leur père n'avait pas parlé à ses enfants (il avait également un fils, Christopher) dont il était pourtant très proche, depuis plusieurs semaines,

« Nous étions proches. Je ne leur avais pas parlé depuis deux mois, mais tout était normal et tout allait bien » (Leslie Anne Hackman)

Vous l'aurez compris, malgré les doutes émis par certains, aucun élément concret ne permet d'affirmer que les deux filles de l'acteur soient impliquées de près ou de loin dans le décès de leur père et de son épouse.