La légende d'Hollywood Gene Hackman et son épouse Betsy Arakawa retrouvés morts à leur domicile

L’acteur américain, Gene Hackman, a été retrouvé mort aux côtés de sa femme, Betsy Arakawa, ce 26 février 2025. Explications.

Nouveau drame à Hollywood, alors que tout le monde a appris ce 27 février 2025 le décès brutal de la jeune actrice, Michelle Trachtenberg, âgée de 39 ans, vue notamment dans Gossip Girl et dans la série Pretty Little Liar, un autre drame est survenu.

Comme le rapporte le New York Post, l’acteur américain, grande légende d’Hollywood, Gene Hackman, a été retrouvé mort. En effet, son corps, ainsi que celui de son épouse, Betsy Arakawa, ont été retrouvés dans leur maison de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Ils étaient âgés respectivement de 95 ans et 63 ans. Selon The Guardian, même leur chien aurait été retrouvé sans vie. Une disparition mystérieuse qui a été annoncée ce 27 février par le journal local de la région. Selon le dernier rapport, aucun signe d’acte criminel n’a été confirmé, mais une enquête est en cours.



Crédit : Instagram

Une star hollywoodienne culte

Dans un communiqué, Adan Mendoza, le shérif du comté de Santa Fe, a expliqué :

"Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes au milieu d'une enquête préliminaire sur un décès, en attente de l'approbation d'un mandat de perquisition.” À suivre donc.

Pour rappel, l’acteur culte Gene Hackman, était connu notamment pour ses rôles dans Mort à Vif ou encore Bonnie et Clyde. Un dernier rôle pour lequel il avait obtenu une nomination aux Oscars pour le meilleur second rôle. En 1972, il remportait même l'Oscar du meilleur acteur pour The French Connection.

Crédit : Instagram

Son épouse, Betsy Arakawa, n’était pas une personnalité publique. Le couple s’était marié en 1991 et semblait, depuis toujours, filer le parfait amour. Ensemble, ils n’ont jamais eu d’enfant. De son côté, Gene Hackman, était l’heureux papa de trois enfants, nés de son premier mariage avec Faye Maltese. La famille du couple ne s'est pas encore exprimée sur ce drame.