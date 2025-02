Des détails troublants dévoilés sur la mort «suspecte» de Gene Hackman, sa femme Betsy Arakawa et leur chien

Ce 26 février, l’acteur américain Gene Hackman et son épouse Betsy Arakawa ont été retrouvés morts à leur domicile. Pour l’instant, les causes du décès restent floues.

Gene Hackman, l’acteur américain connu pour ses rôles dans “Mort à Vif” et “Bonnie and Clyde”, a été retrouvé mort à son domicile le 26 février dernier, avec sa femme Betsy Arakawa. Si l’acteur était âgé de 95 ans, son épouse avait 63 ans. Leurs deux corps ont été retrouvés dans leur maison de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, dont la porte d’entrée était restée entrouverte. L’un de leurs chiens, un berger allemand, est également décédé.

Crédit photo : Getty Images

Cette mort brutale soulève de nombreuses interrogations. Selon les premiers éléments de l’enquête policière, aucun acte criminel n’a été effectué.

De quoi sont-ils morts ?

Gene Hackman a été retrouvé dans un vestiaire, étendu sur le sol, à côté d’une canne et de lunettes de soleil, ce qui laisse penser qu’il est tombé brutalement. De son côté, Betsy Arakawa était étendue dans la salle de bain à côté d’un radiateur d’appoint, qui a pu tomber sur elle au moment de sa chute. Un flacon de médicaments ouvert a été retrouvé près d’elle, avec de nombreuses pilules éparpillées, d'après des informations du New York Times.

Crédit photo : Capital Pictures

Selon un médecin légiste intervenu sur place, les pieds et les mains des deux corps étaient dans un état de momification, ce qui signifie que la peau était plus mince et plus sèche qu’en cas de décomposition.

“La momification peut se produire quelques jours ou quelques semaines après la mort, dans des conditions favorables, et même plusieurs mois après. Certaines circonstances favorisent le passage d’un corps à une étape de momification plutôt qu’à une étape de décomposition.”, a expliqué le médecin légiste à Us Weekly.

Les autopsies de Gene Hackman et de sa femme ont été réalisées ce jeudi 27 février. Aucun signe d’une éventuelle fuite de gaz ou d’un traumatisme extérieur n’ont été détectés. Des tests au monoxyde de carbone et des analyses toxicologiques ont toutefois été demandés, dont les résultats sont en attente. Pour l’instant, les causes de la mort de ces deux personnes restent indéterminées.