Suppliée par ses fans, Aya Nakamura fait une annonce choc après sa reprise d'Aznavour aux JO 2024

Des mois après la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, Aya Nakamura a annoncé que sa reprise du morceau de Charles Aznavour "For me, Formidable" pourrait prochainement sortir sur les plateformes de streaming.

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Aya Nakamura était présente et a fait sensation. Sur le pont des Arts et entourée de la garde républicaine, la chanteuse a interprété deux de ses tubes, "Pookie" et "Djadja", ainsi qu’un morceau inédit. Il s’agissait d’une reprise de "For me, Formidable" de Charles Aznavour.

Cette interprétation a fait beaucoup parler puisque l’artiste a reçu de nombreuses critiques de la part de ses haters, auxquelles elle n’a pas hésité à répondre. Mais Aya Nakamura a également reçu des éloges sur sa prestation, notamment de la part du fils de Charles Aznavour en personne ainsi que du capitaine de la garde républicaine.

La reprise de For me, Formidable en streaming ?

Ce jeudi 28 novembre, Aya Nakamura était invitée dans l’émission C à vous. En revenant sur son apparition aux JO, la chanteuse a affirmé que sa reprise de "For me, Formidable" pourrait être réenregistrée afin de sortir sur les plateformes de streaming. Une décision demandée depuis longtemps par ses fans.

“Alors déjà, c’est très dur de chanter cette chanson. J’ai galéré pour chanter le couplet, alors toute la chanson, j’ai la migraine ! Mais j’ai vu qu’elle avait été appréciée alors pourquoi pas”, a affirmé Aya Nakamura.

🤭 "J’ai vu que ma prestation aux JO a été appréciée, alors une reprise entière... pourquoi pas ?"@AyaNakamuraa va-t-elle sortir sa prestation aux JO sur les plateformes de streaming ? Elle se confie dans #CàVous pic.twitter.com/Qi9tmc1skG — C à vous (@cavousf5) November 28, 2024

Depuis la fin du mois d’août, il est possible de retrouver la version de "Ah ! Ça ira !" de Gojira et Marina Viotti en streaming. Même chose pour la version JO 2024 de "Nightcall", interprétée par Angèle, Kavinsky et Phoenix lors de la cérémonie de clôture. Enfin, "L’hymne à l’amour" chanté par Céline Dion a également rejoint les plateformes de streaming récemment. Il faudra donc faire preuve d’un peu de patience pour que l’on retrouve la célèbre reprise d’Aya Nakamura sur toutes les plateformes.