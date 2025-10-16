Matt Leblanc a laissé tomber sa carrière après Friends et a fui Hollywood pour une raison déchirante

Matt LeBlanc

Il a fait rire -et continue de le faire- des millions de fans à travers le monde dans Friends. Pourtant, l’inoubliable interprète de Joey Tribbiani a vécu une période compliquée, alors qu’il était au sommet de sa gloire, lorsque sa fille est tombée malade.

On connaît tous Matt LeBlanc pour son rôle de Joey dans Friends, qu’il a interprété durant six ans, entre 1994 et 2004. Devant le succès de la série et la popularité de son personnage, Matt LeBlanc a eu le droit à sa propre série dérivée avec Joey (2004-2006). Tout semblait aller pour le mieux pour l’acteur.

Cependant, cela n’aura pas échappé à ses plus grands fans, Matt LeBlanc s’est absenté des écrans de télévision durant plusieurs années. Non pas pour prendre du recul ou faire une pause, mais pour s’occuper de sa fille malade.

Matt LeBlanc a vécu une période compliquée

joey - friendsCrédit photo : NBC

En 2003, Matt LeBlanc était au sommet de sa gloire avec Friends. Côté vie privée, il venait de se marier avec l’actrice Melissa McKnight. L’année suivante, le couple accueillait une fille, Marina. Mais tout a basculé pour l’acteur en 2006. Cette année-là, la série Joey s’est arrêtée après seulement deux saisons et il était en plein divorce d’avec sa femme.

« Pendant des années, je n'ai quasiment pas quitté la maison. J'étais épuisé. Je voulais être libre de tout engagement et ne plus être nulle part. Et j'étais en mesure de le faire. La plupart des acteurs appellent leur agent pour leur demander ce qu'ils ont pour eux. J'ai appelé le mien et je lui ai dit d’oublier mon numéro pendant quelques années. »

Surtout, l’acteur a remarqué que quelque chose n’allait pas chez sa fille. Cette dernière tombait toujours sur le côté gauche quand elle rampait. La petite Marina a été diagnostiquée d’une dysplasie corticale. Il s’agit d’un trouble cérébral qui affecte les fonctions neurologiques. C’était donc le moment opportun pour Matt LeBlanc de prendre ses distances avec Hollywood.

Dans un entretien avec The Mirror, il s’est exprimé sur le sujet :

« On a diagnostiqué un problème cérébral à ma fille. Ce fut une période très difficile, mais nous avons réussi à la surmonter. Ne dit-on pas que ce qui ne tue pas rend plus fort ? »

friendsCrédit photo : Getty

Sans hésitation, l’acteur a décidé de faire un break d’un an. Finalement, cela a duré cinq ans. Durant cette période, le papa a vécu avec sa fille dans un ranch californien.

« Je n'avais pas envie d'être drôle. J'avais beaucoup de choses à faire dans ma vie privée. Je savais que je ne ratais rien. J'avais touché au monde des célébrités », explique-t-il dans les colonnes de The Telegraph.

Aujourd’hui, Marina est âgée de 18 ans et va beaucoup mieux. Elle est fan de chevaux et de Rihanna, et l’un de ses passe-temps favoris est de regarder Friends avec son père. « C'est amusant de le regarder avec elle. Avant, elle l'appelait The Joey Tribbiani Show, mais maintenant, elle sait que ça s’appelle Friends. »

Friends

