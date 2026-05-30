Accusé de viols et d'agressions sexuelles, Patrick Bruel se retire des spectacles des Enfoirés

Depuis plusieurs semaines, Patrick Bruel est accusé de viols et d’agressions sexuelles par de nombreuses femmes. Il a donc pris la décision de se retirer de la troupe des Enfoirés pour ne pas la mettre “dans l’embarras”.

Cela fait quelques semaines maintenant que Patrick Bruel est dans la tourmente. Le célèbre chanteur est accusé de viols et d’agressions sexuelles sur des femmes qui sont de plus en plus nombreuses à sortir du silence. C’est notamment le cas de Flavie Flament qui accuse Patrick Bruel de l’avoir violée quand elle avait 16 ans.

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Au moins 12 plaintes ont été déposées pour viols en France et une enquête judiciaire a été ouverte pour agression sexuelle en Belgique. Au total, une trentaine de femmes ont livré des témoignages glaçants contre Patrick Bruel. Celui-ci aurait notamment payé pour acheter le silence d’une masseuse après un acte jugé inadmissible.

Patrick Bruel se retire des Enfoirés

Face à toutes ces plaintes, de nombreuses personnes, dont des associations féministes et des maires, demandent à ce que les spectacles de Patrick Bruel soient annulés. Le chanteur devait débuter une tournée dans toute la France le 16 juin prochain. Une pétition a été créée pour annuler cette tournée et certaines radios, comme RFM, ainsi que l’émission “N’oubliez pas les paroles” ont décidé de ne plus diffuser les tubes du chanteur.

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De son côté, Patrick Bruel ne souhaite pas annuler sa tournée, clamant son innocence. Cependant, il a pris la décision de se retirer des spectacles des Enfoirés pour ne pas mettre la troupe “dans l’embarras”.

“Patrick Bruel a décidé de ne pas participer aux prochains spectacles pour ne pas mettre dans l’embarras l’association des Restos du coeur et des Enfoirés”, a indiqué Anne Marcassus, directrice artistique des Enfoirés, ce vendredi 29 mai.

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“J’espère vous retrouver”

Selon RTL, Patrick Bruel aurait envoyé un message à tous ses collègues des Enfoirés pour leur annoncer son retrait de la troupe.

“Bonjour à tous. Compte tenu des circonstances, j’ai décidé de ne mettre aucune ni aucun d’entre vous dans un quelconque embarras. Je voulais donc vous dire, avec beaucoup de tristesse, que je ne serai pas avec vous en janvier prochain, comme c’était le cas depuis 34 ans. J’espère vous retrouver lorsque la justice aura prouvé mon innocence. Je vous souhaite le meilleur”, a-t-il rédigé.

Patrick Bruel continue de nier les faits qui lui sont reprochés, clame son innocence et affirme n’avoir “jamais forcé une femme”. Il espère ainsi pouvoir rejoindre la troupe des Enfoirés un jour.