Patrick Bruel placé en garde à vue, il va être interrogé sur 13 accusations de violences sexuelles

Depuis quelques semaines, des dizaines de femmes ont témoigné contre Patrick Bruel, rapportant des faits de violences sexuelles. Le chanteur a été placé en garde à vue ce lundi 8 juin.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que les témoignages se multiplient contre Patrick Bruel. Le chanteur de 67 ans est accusé de viols et d’agressions sexuelles par une dizaine de femmes. Au cours de sa carrière, il aurait en effet commis des violences sexuelles sur de nombreuses femmes, comme lorsqu’il aurait payé le silence d’une masseuse après avoir commis “un acte inadmissible”.

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Ce jeudi 8 juin, Patrick Bruel a été placé en garde à vue à 8h30. Il est entendu dans les locaux du 1er district de la police judiciaire de Paris.

13 plaintes abordées

Toutes les plaintes visant Patrick Bruel ont été centralisée au parquet de Nanterre, et le chanteur va désormais devoir s’expliquer auprès des enquêteurs. Au total, il va être interrogé sur des faits concernant 13 victimes comme celle de Daniela Elstner qui l’accuse de tentative de viol et d’agression sexuelle.

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Cependant, la plainte déposée par Flavie Flament pour viol ne sera pas abordée, ni les plaintes dont le parquet de Nanterre avait déjà connaissance.

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Patrick Bruel clame son innocence

De son côté, Patrick Bruel démend toujours les accusations qui pèsent contre lui. Selon la loi, il peut être entendu en garde à vue pendant 48 heures, soit jusqu’à mercredi matin. Ensuite, il sera remis en liberté ou présenté à un magistrat.

“Il avait depuis plusieurs semaines fait savoir qu’il était à la disposition de la justice, pour pouvoir enfin répondre dans le cadre de la procédure judiciaire, devant l’autorité compétente. Il répondra à toutes les questions des enquêteurs, transmettra tous les éléments nécessaires à démontrer son innocence”, ont déclaré ses avocats à BFMTV.

Si on ne connaît pas encore le sort de Patrick Bruel, sa carrière professionnelle est déjà impactée. Après s’être retiré de la troupe des Enfoirés, il a annulé les cinq dernières représentations de la pièce de théâtre dans laquelle il jouait à Paris. Une majeure partie de sa tournée, qu’il devait débuter à la mi-juin, a également été annulée. D’autres concerts restent quant à eux maintenus à l’automne.