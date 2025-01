Miss France 2025 à bout : victime de cyberharcèlement, Angélique Filopon-Andarni dit stop

Depuis qu’elle est devenue Miss France 2025, Angélique Filopon-Andarni reçoit des vagues de critiques sur les réseaux sociaux. La jeune femme s’est exprimée à ce sujet.

L’élection de Miss France 2025 fait beaucoup parler. Le samedi 14 décembre, Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique, a été élue Miss France suite aux votes du jury et du public. Cependant, l’élection de la jeune femme ne fait pas l’unanimité, bien au contraire. En effet, Miss Martinique n’était pas la favorite des internautes.

Crédit photo : @angeliqueaf_off / Instagram

Depuis son élection, Angélique Angarni-Filopon subit une vague de haine et de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Elle a tenu à s’exprimer à ce sujet sur le plateau de Quelle époque ! le 4 janvier dernier.

Miss France 2025 reçoit de nombreuses attaques personnelles, notamment sur son âge. En effet, Angélique Angarni-Filopon est âgée de 34 ans. C’est la première fois dans le concours Miss France qu’une femme de cet âge remporte la couronne puisque le concours a récemment élargi ses critères de sélection, supprimant la limite d’âge. Un choix qui ne plaît pas à tout le monde.

Si ces critiques ont un impact sur Miss France, elles ont aussi des conséquences sur sa famille.

“Ce que les gens ne réalisent pas, c’est que derrière, moi j’ai une famille. Et j’ai des neveux qui tombent sur les commentaires. Moi, ça me blinde. Mais mes neveux ne le sont peut-être pas forcément. Mon plus grand neveu a 13 ans. C’est très jeune, c’est sa période de 3ème au collège", a expliqué Miss France 2025.

Ces propos haineux sont si nombreux que la Société Miss France a été obligée d’intervenir. Frédéric Gilbert, le président de l’organisation, a publié un communiqué à ce sujet, afin de condamner les insultes reçues par Miss France 2025 et annoncer des mesures judiciaires.

“Depuis son élection, Angélique Angarni-Filopon subit une vague de harcèlement et de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. La Société Miss France condamne fermement ces propos. Ces commentaires injurieux n’ont pas leur place dans notre concours, pas plus que dans notre société et seront tous signalés aux autorités compétentes. Le harcèlement et le cyberharcèlement sont punis par la loi”, peut-on lire dans le communiqué.