Iris Mittenaere infidèle, son ex-fiancé fait des révélations accablantes

L’entrepreneur Diego El Glaoui, ex-compagnon d’Iris Mittenaere, s’est confié sur sa relation avec Miss Univers ce 11 juin dans un communiqué de presse.

Coup dur pour Iris Mittenaere. Après avoir brillé sur la Croisette dans les bras de son nouveau chéri, Antoine Dupont, Miss Univers 2016 est au cœur de la tourmente. En cause ? Son ancienne relation avec l’entrepreneur Diego El Glaoui.



L’influenceur Aqababe avait prévenu il y a quelques jours, sur ses réseaux sociaux, qu’il ferait des “révélations” à propos de la jeune femme de 32 ans. C’est désormais chose faite. Ce 10 juin 2025, sur son canal Instagram, l’influenceur expert people a publié des conversations entre Diego El Glaoui et Iris Mittenaere. On y entend notamment le directeur de l’agence We are Influence au téléphone avec la jeune femme en train de parler de choses compromettantes qu’il pourrait dévoiler à la presse.



Crédit : Instagram

Diego El Glaoui balance sur sa relation avec Iris Mittenaere

Comme le précise Public, suite à cette révélation d’Aqababe, Diego El Glaoui a publié un communiqué sur son compte Instagram, faisant des révélations sur son ex-relation :

“Je n'ai jamais souhaité que la vérité soit rendue publique et jamais, je n'aurais pensé devoir l'évoquer ici. J'ai choisi le silence par pudeur, par respect pour notre histoire, par fierté aussi, mais aussi pour protéger son image, malgré l'injustice et la douleur que j'ai traversées”, a écrit l’influenceur.

Avant d’ajouter :

“J’ai découvert que j'avais été trompé peu après nos fiançailles et durant plusieurs mois. Et malgré cela, j'ai choisi de pardonner, de me battre pour notre promesse d'engagement éternel, de redonner une chance à notre couple, et de ne pas l’exposer”.



Crédit : @DiegoElGlaoui

Une histoire d'infidélité

Il est ensuite revenu sur le matraquage médiatique qu'il a subi lors de la diffusion du documentaire Influence(s) sur Prime Video où l’homme avait été perçu sur les réseaux sociaux comme “méchant” ou “toxique” envers Iris Mittenaere :

"Ce que l'on ne voyait pas, c'est que je savais déjà et que je me battais avec ce poids devant les caméras. Je portais la douleur de la trahison, et l'envie, malgré tout, d'y croire encore. J'ai voulu pardonner, j'ai voulu réparer. J'ai voulu sauver ce qui pouvait l'être. Dans cette série et en dehors parfois, j'ai été jugé, critiqué, toujours durement, alors que je tentais simplement de sauver mon couple malgré la douleur insoutenable”.

Il a finalement conclu :

“Je n'ai pas réussi à surmonter cette épreuve, et j'ai décidé de tourner définitivement la page. Aujourd'hui, je ne souhaite ni raviver les blessures, ni pointer du doigt. Je demande simplement que nos vies privées soient respectées, à moi comme à elle. Quant à moi, je suis passé à autre chose et je suis désormais en paix et heureux.”

Pour l’instant, Iris Mittenaere ne s’est pas exprimée sur ce communiqué et ces révélations. À suivre donc. Il y a quelques mois, la jeune femme était déjà dans la tourmente suite à son procès contre un autre ex-compagnon, Bruno Pelat. Elle avait porté plainte pour violences conjugales. L'homme avait été condamné à six mois de prison ferme.