Miss France 2026 : une candidate de 44 ans est en lice pour devenir Miss Corse

Les différents concours départementaux et régionaux de Miss France voient de plus en plus de candidates dont l’âge dépasse les 30 ans. À l’instar d’une prétendante à Miss Corse, âgée de 44 ans.

Il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves et devenir Miss. C’est ce que tentent de prouver de plus en plus de candidates qui, il y a encore quelques années, n’auraient pu prétendre à la couronne Miss France.

En effet, depuis 2022 les critères de sélection ont été assouplis par l’ancienne présidente de l’organisation Miss France, Alexia Laroche-Joubert. Parmi ces critères, la suppression de la limite d’âge jusque-là fixée à 24 ans. Pari réussi puisque Miss France 2025, Angélique Angarni-Filopon, a été sacrée à 34 ans. Cela dit, ce changement dans les critères ne garantit pas une sélection : « Ce n’est pas parce qu’une femme de plus de 40 ans porte sa candidature qu’elle sera sélectionnée, l’arbitrage revient aux comités », rappelait Alexia Laroche-Joubert auprès du Figaro.

Quoi qu’il en soit, cela permet à des candidates dépassant les 24 ans de concourir. Comme c’est le cas de Justine Mortyr, 44 ans, en lice pour Miss Corse 2025.

Une première dans l’histoire de Miss France si…

Angélique Angarni-Filopon. Crédit photo : AFP

Entre le 6 et le 12 juin, le comité régional de Corse a dévoilé les sept candidates qui pourront espérer représenter leur île de beauté pour Miss France 2026. La précédente candidate corse, Stella Vangioni Schröer, avait été élue deuxième dauphine d'Angélique Angarni-Filopon.

La Corse aura peut-être plus de chance cette année puisqu’elle compte parmi les sept prétendantes Justine Mortyr.

« Immense joie de vous annoncer que je fais partie des candidates sélectionnées pour l’élection de Miss Corse. À 44 ans, c’est un rêve qui devient réalité et une nouvelle aventure que j’ai hâte de vivre et de partager avec vous », s’est réjouie la candidate sur ses réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Comité Miss Corse (@misscorseoff)

Cependant, rien n’est encore gagné. Justine Mortyr doit encore être élue Miss Corse. L’annonce sera faite le 24 juillet prochain à Porticcio. Si Justine Mortyr obtient l’écharpe, elle deviendrait alors la première femme de plus de 40 ans à participer au concours Miss France.

En avril dernier, Stéphanie Ain est devenue première dauphine de Miss Lot-et-Garonne à 51 ans.