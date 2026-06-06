Mort d'Anthony Head : les hommages bouleversants des acteurs de “Buffy contre les vampires”

Suite au décès de l’acteur Anthony Head, les acteurs de “Buffy contre les vampires” ont tenu à lui rendre hommage.

Anthony Head est décédé à l’âge de 72 ans ce vendredi 5 juin. Sa disparition a été annoncée par ses deux filles, Emily et Daisy.

“C’est avec le coeur lourd que nous annonçons la mort de notre père extraordinaire”, ont-elles déclaré.

Crédit photo : Getty Images

Anthony Head est connu pour avoir joué dans la série “Buffy contre les vampires”, dans laquelle il incarnait Rupert Giles, le bibliothécaire et mentor de Buffy Summers. Il est décédé des suites de complications dues à une pneumonie. Sa disparition survient peu de temps après celle de Nicholas Brendon, un autre acteur de “Buffy contre les vampires”, mort à 54 ans.

“Je ne vais pas bien”

Après avoir appris le décès d’Anthony Head, de nombreux acteurs de “Buffy contre les vampires” ont tenu à lui rendre hommage. C’est le cas de Sarah Michelle Gellar, qui joue Buffy Summers, qui a publié un message émouvant sur Instagram. À côté d’une photo des acteurs, elle a ajouté une référence à une réplique de la série.

Crédit photo : @sarahmgellar / Instagram

“Dites à Giles que je l’ai appris et que je vais bien. Bon, je ne l’ai pas découvert et je ne vais pas bien. Mais je sais que c’est moi qui ai de la chance parce que je te connaissais. Merci à Daisy et Emily qui non seulement ont partagé leur père avec moi, mais avec le monde entier”, a rédigé Sarah Michelle Gellar.

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“Il était le meilleur de nous”

Sarah Michelle Gellar n’est pas la seule à avoir réagi. C’est aussi le cas de James Marsters, qui jouait Spike dans la série.

“Il y a un vide dans le monde. Il était d’une présence sans faille et régulière sur le plateau de Buffy, et le meilleur acteur du casting. Il était le meilleur de nous. J’ai eu de la chance d’avoir su et d’avoir appris de lui. Il a laissé le monde un meilleur endroit pour sa présence. Merci Tony pour tout ce que tu as donné”, a-t-il rédigé sur Instagram.

Crédit photo : @realjamesmarsters / Instagram

Enfin, David Boreanaz, qui incarnait Angel, a publié une story dans laquelle il a indiqué : “RIP… Il était si gentil et il avait une âme généreuse.”

Une nouvelle disparition dans le casting de la série, qui fait pleurer les acteurs et les fans du monde entier.