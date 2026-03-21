Nicholas Brendon, acteur de Buffy contre les vampires, est mort à 54 ans

L’acteur américain Nicholas Brendon, célèbre pour son rôle dans la série Buffy contre les vampires, est mort. Il avait 54 ans.

Visage familier des fans de Buffy contre les vampires, Nicholas Brendon est décédé ce vendredi 20 mars à l’âge de 54 ans.

L’acteur américain prêtait ses traits à Xander Harris, l’un des meilleurs amis de la tueuse de buveurs de sang dans cette série culte des années 1990.

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Nicholas Brendon est mort dans son sommeil

Sa famille a annoncé la nouvelle sur le réseau social X :

« C’est le cœur lourd que nous vous annonçons le décès de notre frère et fils, Nicholas Brendon. Il est mort dans son sommeil de causes naturelles », peut-on lire dans le message.

Crédit Photo : Nicholas Brendon / Instagram

Dans leur message, ses proches rappellent que le comédien s’était récemment découvert une nouvelle passion.

« La plupart des gens connaissent Nicky pour son travail d’acteur et pour les personnages qu’il a incarnés au fil des années. Ces dernières années, Nicky avait trouvé sa passion dans la peinture de l’art », ont-ils écrit.

Avant d’ajouter :

La suite après cette vidéo « Il aimait partager son talent avec sa famille, ses amis et ses admirateurs. Il était passionné, sensible et mû par un désir inlassable de créer ».

Les stars de Buffy contre les vampires lui rendent hommage

Après l’arrêt de Buffy contre les vampires en 2003, Nicholas Brendon a fait des apparitions dans d’autres séries télévisées, parmi lesquelles Esprits criminels, Private Practice et Hollywood Heights.

Sur le plan privé, l’acteur a rencontré des problèmes de santé mentale, luttant pendant de nombreuses années contre la dépression et l’alcoolisme, ce qui lui a valu des démêlés avec la justice et un séjour dans un centre de désintoxication.

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L’annonce de la disparition de Nicholas Brendon a suscité des hommages sur les réseaux sociaux, notamment de la part de deux anciennes co-stars de Buffy contre les vampires.

Alyson Hannigan, alias Willow, a écrit sur sa page Instagram :

« Mon doux Nicky, je t’aimerai toujours. Tu étais une lumière dans nos vies et travailler à tes côtés sur Buffy contre les vampires était un vrai bonheur. Repose en paix, mon ami ».

Crédit Photo : Alyson Hannigan / Instagram

De son côté, Emma Caulfield, qui incarnait Anya Jenkins, a publié un clip émouvant d’un épisode tiré de la série.

Nicholas Brendon est décédé un an après Michelle Trachtenberg, connue pour son rôle de Dawn Summers dans Buffy contre les vampires.