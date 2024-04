Cette légende du catch revient sur le clash entre Vin Diesel et Dwayne Johnson et donne son opinion bien tranchée

L’acteur John Cena s’est récemment exprimé sur la rivalité entre Vin Diesel et Dwayne Johnson sur le tournage de «Fast and Furious». Et la star d’Hollywood a un avis bien tranché sur le sujet.

On ne la présente plus ! La saga cinématographique «Fast and Furious» a séduit des millions de spectateurs. Il faut dire que la franchise américaine réunit tous les ingrédients pour plaire : une grosse dose d’action, des cascades à foison et de gros bolides.

Mais ce n’est pas tout. le casting a aussi participé au succès du film. Le hic ? Certains acteurs ne s’entendaient pas du tout sur le tournage. On parle bien évidemment du clash légendaire entre Dwayne Johnson et Vin Diesel.

L’ancienne star du catch a rejoint l’aventure Fast and Furious en 2011. Dans la saga, The Rock prête ses traits à l’agent Hobbs, au grand dam de Vin Diesel. Alors que les célébrités tournaient le huitième opus de la saga en 2017, une énorme embrouille a éclaté entre eux.

D’après les rumeurs, celui qui interprète Dom Toretto avait peur que son collègue lui vole la vedette. Résultat : les deux rivaux aux gros bras se sont clashés à tour de rôle sur les réseaux sociaux.

Une légende du catch donne son avis

Récemment, un autre visage de la série de films à succès est revenu sur les tensions entre les deux acteurs. Il y a quelques jours, John Cena a participé au Podcast Armair Expert, animés par les acteurs américains Dax Shepard et Monica Padman.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que The Prototype a un avis bien tranché sur le sujet. La superstar a expliqué qu’il s’agissait de deux «mâles dominantsqui ne peuvent pas cohabiter dans Fast and Furious».

«Il y a eu des rumeurs sur (leur rivalité). Je ne peux pas le nier. Vous avez deux personnes très Alpha, très motivées. Vous en avez deux, alors qu'il ne peut y en avoir qu’un».

D’après lui, il est primordial de respecter un certain ordre établi et prend la défense de Vin Diesel : « J'ai été en quelque sorte invité dans la maison de quelqu'un, dans sa famille. Dans une franchise d'action qui comportait déjà neuf épisodes, ce qui est rare. Donc au moins il faut respecter cela».

Depuis, Dwayne Johnson et Vin Diesel ont enterré la hache de guerre. Preuve à l’appui : ils apparaîtront ensemble dans Fast and Furious 11, qui sortira en 2025.

Tout est bien qui finit bien !