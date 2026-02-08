Breaking Bad : la célèbre maison de Walter White mise en vente avec une ristourne de 90%

Lieu emblématique de la série à succès “Breaking Bad”, la maison qui a servi de tournage pour être celle de la famille de Walter White, mise en vente l’année dernière, est toujours disponible sur le marché. Et cette fois-ci avec une belle ristourne.

Douze ans après l’arrêt de la série “Breaking Bad”, sa popularité ne s’est toujours pas essoufflée, loin de là. Il suffit de se rendre à Albuquerque, dans l’État du Nouveau-Mexique, pour s’en rendre compte. Entre la chaîne de fast-food Pollos Hermanos et la bière Scharderbraü, du personnage Hank Schrader, ce ne sont pas les produits dérivés issus de la série devenus réalité qui manquent.

Parmi ces références de “Breaking Bad”, il existe également la célèbre maison occupée par la famille White. Cette maison n’était pas une fabrication de studio mais une réelle demeure occupée par la famille Quintana. Leur propriété a évidemment suscité un énorme intérêt de la part des fans de la série qui sont des centaines à s’arrêter chaque jour devant la maison afin de la regarder selon leurs propriétaires.

Crédit photo : eXp Luxury

En 2006, la famille Quintana avait été contactée par la production pour que leur maison serve de lieu de tournage à la série. Si elle a attiré de nombreux fans, elle a aussi subi des répercussions assez insolites comme des lancers de pizza sur son toit en référence à une scène de la série. La famille avait dû monter au créneau afin de faire cesser ce phénomène.

Crédit photo : eXp Luxury

Une baisse de prix de 90%

Il y a un an de cela, un agent immobilier beaucoup trop gourmand a réussi à convaincre l’actuelle propriétaire de la baraque de Walter White dans Breaking Bad de la mettre en vente pour 4 millions de dollars.

Cependant, malgré le buzz de cette annonce, la fameuse maison n’a attiré aucun acheteur potentiel.

Il faut dire qu’elle aurait besoin d’un bon rafraîchissement ! Elle fait tout de même 176 m², avec 4 chambres et une salle de bain, et une piscine dans le jardin.

Crédit photo : AMC

Un an plus tard, donc, la propriétaire a toujours sa maison sur les bras. Une autre agence immobilière, qui connaît mieux les prix du marché dans le coin, a proposé une offre plus adéquate : elle peut désormais être à vous pour 400 000 dollars ! Soit un prix 90% inférieur à son prix de vente de l’année dernière. La potentielle bonne affaire pour les futurs propriétaires !