« Rien n'est gaspillé » : Pamela Anderson a quitté Hollywood et donne les récoltes de son potager de 1 400 m² à ses voisins et aux banques alimentaires

Revenue sur l'île de Vancouver, Pamela Anderson cultive un potager de 1 400 m² avec ses fils et donne ses légumes aux voisins et aux banques alimentaires.

Sur l'île de Vancouver, au bord du Pacifique, un potager d'environ 1 400 m² s'étend entre les rosiers et les allées de gravier. Tomates anciennes, betteraves, laitues, melons : tout cela appartient à Pamela Anderson. L'ancienne star d'« Alerte à Malibu », 59 ans, y passe ses journées les mains dans la terre. Et une bonne partie de ce qu'elle récolte ne reste pas chez elle.

Un domaine racheté à ses grands-parents

La propriété s'appelle Arcady. Elle s'étend sur sept acres, soit un peu moins de trois hectares, à Ladysmith, la petite ville de Colombie-Britannique où l'actrice est née. Pamela Anderson l'a rachetée à ses grands-parents il y a une trentaine d'années.

Le retour date de 2020, en pleine pandémie. Elle vend sa maison de Malibu, quitte Los Angeles et s'installe sur l'île. Elle a raconté depuis au magazine Better Homes & Gardens qu'elle n'allait pas bien à cette période, qu'elle se sentait triste et seule. Sa première idée en arrivant : faire un jardin.

Le potager a ensuite été agrandi, jusqu'à atteindre 15 000 pieds carrés, soit près de 1 400 m². C'est la surface rapportée par le magazine Architectural Digest, qui a interrogé l'actrice à l'été 2025. Les travaux d'agrandissement avaient été filmés pour son émission de rénovation, « Pamela's Garden of Eden ». En juillet dernier, elle a encore fait visiter les lieux en vidéo à ses plus de 5 millions d'abonnés Instagram.

Des récoltes qui partent chez les voisins et dans les banques alimentaires

Un jardin de cette taille produit bien plus qu'une famille ne peut manger. Pamela Anderson en cuisine une partie : ses légumes ont inspiré son livre de recettes 100 % végétales, paru en 2024. Le reste est distribué. Banques alimentaires, soupes populaires, églises, voisins, famille et amis, a-t-elle énuméré auprès d'Architectural Digest.

Quelques mois plus tard, dans Vogue Scandinavia, elle ajoute à la liste les écoles du coin et des communautés des Premières Nations.

« Mon jardin fait beaucoup de bien. Rien n'est gaspillé. »

C'est ainsi qu'elle résume les choses au magazine, dans des propos traduits de l'anglais. Elle y raconte aussi que ses citrouilles passent par-dessus les clôtures et descendent jusqu'à la plage, pendant que ses voisins lui confient que leurs propres jardins ne donnent pas grand-chose.

L'actrice n'a précisé ni les quantités données, ni le nom des associations qui en bénéficient.

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Brandon fait les plans, Dylan a l'œil

Ses deux fils, Brandon et Dylan, nés de son mariage avec le batteur Tommy Lee, ont participé au nouveau dessin du potager. Leur mère les décrit comme deux jardiniers très différents. Brandon trace des plans quadrillés, prépare les schémas de plantation et note le nom latin de chaque plante. Dylan, lui, apporte ce qu'elle appelle en riant le côté cool : il sait quand un endroit est beau et apaisant.

Le résultat n'a rien de géométrique. Pamela Anderson, qui a vécu en Provence juste avant la pandémie, préfère le mot « provençal » : des fleurs sauvages, des herbes aromatiques et des légumes mélangés. Elle cite le jardinier britannique Monty Don et les jardins de Marie-Antoinette à Versailles parmi ses inspirations, mais revendique son désordre.

« Je n'aime pas les lignes droites. »

Si l'on en trouve une dans son jardin, ajoute-t-elle dans Architectural Digest, c'est sans doute que quelqu'un d'autre a planté à sa place. Même ses rosiers préférés, des Yves Piaget, ne sont pas là que pour le décor : elle en récolte les fruits pour fabriquer ses propres huiles pour le visage.

Ses parents l'ont rejointe sur le domaine

Arcady compte plusieurs bâtiments. Dans la deuxième saison de son émission, Pamela Anderson convainc ses parents de vendre leur maison pour venir s'y installer. La roseraie a d'ailleurs été pensée pour eux : selon la chaîne canadienne Home Network, ils souhaitent que leurs cendres y soient un jour dispersées.

Avec sa mère, Carol, les relations ont longtemps été compliquées, a-t-elle confié à Vogue Scandinavia. Le jardin est devenu leur terrain neutre, l'endroit où elles ne se disputent pas. Quant à son père, elle s'amuse à lui faire manger davantage de légumes.

Depuis 2023, l'actrice apparaît sans maquillage sur les tapis rouges et a retrouvé les plateaux de cinéma avec « The Last Showgirl ». Elle répète que ce nouveau chapitre a commencé là, dans ses plates-bandes. À ceux qui voudraient se lancer, elle donne un conseil tout simple : de la terre, de l'eau, du soleil, et le droit de se tromper souvent.

Cultiver pour les autres n'est pas réservé aux stars : cet homme a par exemple construit sa tiny house au milieu d'une serre de 300 m², où il fait pousser ses légumes et en vend une partie à un restaurant.