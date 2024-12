Pamela Anderson apparaît sans maquillage et reçoit une pluie de compliments de la part de ses fans

À l’occasion de la promotion de son nouveau film, Pamela Anderson a fait une apparition remarquée à Hollywood. Son look naturel, sans aucun maquillage, a conquis ses fans.

Pamela Anderson, âgée de 57 ans, fait beaucoup parler d’elle ces derniers mois pour une raison bien précise. Depuis 2023, la mannequin a décidé d’abandonner le maquillage. Elle adopte maintenant un look 100% naturel, et ce même lors des plus grands événements.

“Je suis désormais sur une nouvelle page, au point de départ du prochain chapitre. Je ne veux pas prétendre être quelque chose que je ne suis pas. Ce qui arrive à mon visage, lorsque l’élasticité disparaît, je trouve ça drôle. Je me sens plus sexy maintenant, j’ai des secrets et un peu de mystère. On ne l’apprend que plus tard dans la vie”, a confié Pamela Anderson au New York Times.

Crédit photo : AFP

Après avoir posé pour un shooting photo au naturel, elle est apparue sans aucun maquillage en septembre 2024, lors du Festival du film Saint-Sébastien en Espagne, où elle a été élue “plus belle femme du monde”. Cependant, son apparence ne fait pas l’unanimité. Le 12 novembre dernier, elle était à New York pour promouvoir son nouveau film, “The Last Showgirl”, et a reçu de nombreuses critiques à ce sujet.

"Absolument magnifique"

Ce week-end, Pamela Anderson a fait une nouvelle apparition lorsqu’elle s’est rendue à Hollywood à l’occasion de la projection de son film. Avec une frange froide, elle est arrivée sans aucun maquillage et a une nouvelle fois reçu de nombreux compliments sur son look.

Crédit photo : Abaca

“J’apprécie énormément le fait que Pamela Anderson ait abandonné le maquillage. Elle est l’une des actrices les plus réfléchies et les plus convaincantes, elle a une vraie classe”, “Je suis obsédé par Pamela Anderson et son beau visage sans maquillage”, “Pamela Anderson est si belle, j’aime qu’elle assume autant son visage naturel”, “Je pense que Pamela Anderson est absolument magnifique maintenant, bien plus que lorsqu’elle était plus jeune”, ont commenté ses fans.

Crédit photo : Getty Images

Actuellement, Pamela Anderson est en lice pour recevoir un Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique. Il faudra donc attendre le 6 janvier pour entendre à nouveau parler d’elle.