Patrick Sébastien reçoit une «fellation» en plein concert : la drôle de réaction de Julien Courbet

Alors que Patrick Sébastien est actuellement accusé d'avoir reçu une "fellation"devant son public, est au cœur d'une polémique, Julien Courbet a réagi.

Une grosse polémique a éclaté ce mardi 22 juillet. Ce jour-là, Patrick Sébastien donnait un concert dans un camping naturiste du Cap d’Agde. Ce moment festif et chaleureux a réuni près de 2 000 personnes, dont de nombreuses familles avec enfants. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pendant le show.

En plein concert, Patrick Sébastien a invité plusieurs femmes du public à le rejoindre sur scène. Cependant, l’une d’elle aurait pratiqué une fellation sur l’animateur, sous les yeux de tous. Cette scène choquante a été largement relayée sur les réseaux sociaux, provoquant une vive polémique. Sur les images, on peut voir la femme s’agenouiller devant Patrick Sébastien avant de faire des gestes explicites. Ce dernier a ensuite réajusté son pantalon avant de se retourner.

Donc Patrick Sébastien aurait reçu une fellation sur scène, devant (entre autres) des mineurs dans un camping?



Montrer du contenu sexuel à des enfants n'est pas du divertissement, c'est une irresponsabilité grave.

Julien Courbet réagit

Patrick Sébastien a tenu à se défendre et a nié en bloc, en affirmant qu’il s’agissait d’une scène mimée et non d’un acte sexuel véritable. Il affirme également que l’intervention de la spectatrice n’était pas prévue, ni souhaitée, et qu’il avait lui-même été surpris par sa démarche.

Cet événement a fait beaucoup réagir et Julien Courbet, animateur et humoriste, a tenu à s’exprimer à propos de la polémique. Pour cela, il a publié une vidéo sur son compte X ce mercredi 30 juillet, dans laquelle il réagit avec humour, en faisant référence à son one-man show.

Un point important concernant l’affaire patrick Sebastien au cap d’agde #patricksebastien pic.twitter.com/nDzSlSZRr1 — Julien Courbet (@courbet_julien) July 30, 2025 "Salut à tous. J’ai appris comme tout le monde que lors d’un concert de Patrick Sébastien au Cap d’Agde, il y avait une femme qui avait pris les escaliers, était montée sur scène et avait simulé une fellation. Visiblement, ça a fait scandale. Je voulais juste vous rassurer si vous venez à un de mes spectacles, ça n’arrivera pas parce que les gens qui viennent me voir, de toute façon, ne peuvent pas monter les escaliers pour aller jusqu’à la scène !"

De cette façon, Julien Courbet a sous-entendu que les personnes qui viennent le voir en spectacle sont des personnes âgées et à mobilité réduite. Une manière pour l’animateur de dédramatiser la situation sur le ton de l’humour.